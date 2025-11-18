Juve, mai più casi Huijsen: Comolli detta la linea, la nuova era della Next Gen  

Per fare il futuro, a volte, serve anche tornare alle origini. Ed è stato questo, più o meno, quel che ha pensato Damien Comolli quando ha preso le redini della Juventus, colpito dalla storia, dagli obiettivi e dal significato. Ma più di ogni altro aspetto, affascinato dalle potenzialità del suo metodo applicato alla grandezza del club bianconero, per cui sin dall’inizio ha lavorato in una direzione univoca, senza equivoci. Cioè: renderla un’entità sostenibile, provando a mantenere e poi migliorarne la competitività. Missione ardua, si sa. Prima del dirigente francese c’è chi ha fallito e pure fragorosamente. Per questo il cambio non è stata un’inversione, ma una curva affrontata più dolcemente. Comolli si è preso tempo, quello che riteneva giusto, per fare tutto: ha scelto i suoi uomini, ha svolto un mercato tutto sommato normale (o almeno, dalle dinamiche più classiche) e ha sfruttato il periodo iniziale come fosse di apprendistato. Veloce, immediato, con le pressioni del caso. Però comunque improntato sullo studio, delle carte quanto delle strutture.
Prospettive ed anime
Quella di Vinovo, ad esempio, gli piace e pure tanto. Così come l’organizzazione delle giovanili, la filiera dalla quale vorrebbe creare e sempre più la Juventus del futuro. È una delle ambizioni più feroci, ed è uno dei motivi per cui i primi e più grandi passi li ha mossi nell’area scouting, in attesa di definire l’arrivo a Torino del direttore sportivo (questione di giorni), pronto a ricoprire pure il ruolo di coordinatore di quest’ultima. Ecco: non solo di grandi nomi dovrà cibarsi la Juventus, ma soprattutto di giocatori di prospettiva, di scommesse e di azzardi, certo calcolati, però ugualmente da calibrare e testare in un ambiente che per l’ad è davvero ideale. Perché protetto e perché strategioco. In più, ovviamente, perché altamente formativo: dal significato del club (è Comolli, il primo a parlare di ossessione per la vittoria) agli educatori, passando per gli allenatori di “sistema” come lo è lo stesso Brambilla, richiamato alla guida della Next Gen dopo il tentativo fallito con Montero e carta sicura da utilizzare quando il terremoto in prima squadra ha prodotto l’addio di Tudor e l’arrivo di Spalletti nel giro di ore, ugualmente da occupare con un nome. Esempio pratico, questo qui: secondo il Ceo, le varie anime della Juve devono semplicemente parlarsi di più e mai vedersi in maniera differente da ciò che sono, ossia parti diverse di un’unica entità. Facile a dirlo, molto meno a farlo, per di più nell’arco di una stagione con partite, situazioni, obiettivi da raggiungere e ostacoli da superare. Che sono tutte situazioni formative, che anche per questo vanno sfruttate maggiormente come crash test per chi ha velleità e possibilità da Serie A. Ancora pochini, per l’ad.
Inserimento sistematico
Per il quale una delle regole da seguire, e già prevista dalla vecchia Juve, è quella dell’inserimento sistematico di calciatori dalla seconda alla prima squadra. Capitava ai tempi di Fagioli, Miretti e Soulé, ci è passato Yildiz e l’ha fatto con Savona e Iling, più Rouhi. Stavolta? Nulla. O comunque poca roba, questione di convocazioni e non certo di occasioni. Comolli è convinto che riprendendo quel discorso si possano evitare pure errori ritenuti abbastanza grossolani.
Un nome? Scontato, però efficace: Dean Huijsen, passato dal bianconero e oggi bianco Real Madrid dopo appena una stagione al Bournemouth e una cessione da un quarto del valore odierno. Eh, mai più casi del genere. E mai più vendere ancor prima di aspettare, come accaduto con Soulé e Barrenechea, oggi punti di forza di Roma e Benfica. I talenti che verranno, adesso, lo faranno più concretamente per provare a rimanere. E magari per scrivere un pezzo di storia della Juventus, se ci saranno modo e opportunità.
