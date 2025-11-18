Juve, mai più casi Huijsen: Comolli detta la linea, la nuova era della Next Gen  

Per fare il futuro, a volte, serve anche tornare alle origini . Ed è stato questo, più o meno, quel che ha pensato Damien Comolli quando ha preso le redini della Juventus, colpito dalla storia, dagli obiettivi e dal significato . Ma più di ogni altro aspetto, affascinato dalle potenzialità del suo metodo applicato alla grandezza del club bianconero, per cui sin dall’inizio ha lavorato in una direzione univoca, senza equivoci. Cioè: renderla un’entità sostenibile, provando a mantenere e poi migliorarne la competitività. Missione ardua, si sa . Prima del dirigente francese c’è chi ha fallito e pure fragorosamente. Per questo il cambio non è stata un’inversione, ma una curva affrontata più dolcemente. Comolli si è preso tempo, quello che riteneva giusto, per fare tutto: ha scelto i suoi uomini, ha svolto un mercato tutto sommato normale (o almeno, dalle dinamiche più classiche) e ha sfruttato il periodo iniziale come fosse di apprendistato. Veloce, immediato, con le pressioni del caso. Però comunque improntato sullo studio, delle carte quanto delle strutture .

Prospettive ed anime

Quella di Vinovo, ad esempio, gli piace e pure tanto. Così come l’organizzazione delle giovanili, la filiera dalla quale vorrebbe creare e sempre più la Juventus del futuro. È una delle ambizioni più feroci, ed è uno dei motivi per cui i primi e più grandi passi li ha mossi nell’area scouting, in attesa di definire l’arrivo a Torino del direttore sportivo (questione di giorni), pronto a ricoprire pure il ruolo di coordinatore di quest’ultima. Ecco: non solo di grandi nomi dovrà cibarsi la Juventus, ma soprattutto di giocatori di prospettiva, di scommesse e di azzardi, certo calcolati, però ugualmente da calibrare e testare in un ambiente che per l’ad è davvero ideale. Perché protetto e perché strategioco. In più, ovviamente, perché altamente formativo: dal significato del club (è Comolli, il primo a parlare di ossessione per la vittoria) agli educatori, passando per gli allenatori di “sistema” come lo è lo stesso Brambilla, richiamato alla guida della Next Gen dopo il tentativo fallito con Montero e carta sicura da utilizzare quando il terremoto in prima squadra ha prodotto l’addio di Tudor e l’arrivo di Spalletti nel giro di ore, ugualmente da occupare con un nome. Esempio pratico, questo qui: secondo il Ceo, le varie anime della Juve devono semplicemente parlarsi di più e mai vedersi in maniera differente da ciò che sono, ossia parti diverse di un’unica entità. Facile a dirlo, molto meno a farlo, per di più nell’arco di una stagione con partite, situazioni, obiettivi da raggiungere e ostacoli da superare. Che sono tutte situazioni formative, che anche per questo vanno sfruttate maggiormente come crash test per chi ha velleità e possibilità da Serie A. Ancora pochini, per l’ad.