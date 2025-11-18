“Spalletti ha una Juve senza campioni: c’è chi risolverebbe tanti problemi. Mercato? Lui non è Conte”

"Non è la più bella Juve che Spalletti potesse prendere"

Tornando ai suoi allievi, il ritorno di Luciano Spalletti la rende felice? Ha accettato 8 mesi di contratto, perché? «La sua fase della vita professionale è quella di una parentesi chiusa male, ma per me ha delle attenuanti. In Nazionale ci sono delle congiunture negative legate alle carenze di talenti, oggettivamente è così. Prima nascevano 6-7 giocatori di spessore internazionale, ora non succede più. Bisogna prendere atto di un vuoto generazionale. In Nazionale non è andata bene, ma non era facile: non era il ruolo migliore per esprimere le sue potenzialità. Il ct deve essere un selezionatore quando i talenti ci sono, da allenatore si può incidere relativamente. Ho incontrato Spalletti di recente: lui è un giovane 66enne, non ha spento il proprio fuoco. Ha fatto bene ad accettare il contratto breve: con la Juve può ribaltare la Nazionale. Sono convinto che ce la possa fare. Anzi, il contratto breve è una motivazione in più per uno come lui».



Che Juve si ritrova Spalletti? «Non è la più bella Juve che Spalletti potesse prendere: è un fatto. Parliamo di una squadra senza campioni. Questa rosa non può vincere. E sul mercato si poteva costruire meglio. Non è solo quest’estate il problema, da tempo ci sono lacune: penso al reparto offensivo. La Juve ora cerca la rivalutazione di Vlahovic per trovare l’interprete che finalizzi il gioco. Ma Dusan non ha ancora quella maturità per diventare un giocatore da 20/25 gol. In ogni reparto si può migliorare: Kolo Muani poteva fare comodo. Lottare per i primi quattro posti è possibile, ma sono convinto che per vincere Napoli, Inter e Milan abbiano qualcosa in più».



Cosa deve fare la Juve a gennaio per renderlo felice? «Sulla carta è semplice: gli va preso un leader per reparto, pure davanti. Aggrapparsi al rilancio di Vlahovic per me ha poco senso: credo che per la Juve, al netto dei discorsi di circostanza, sia un capitolo chiuso. Gennaio è un mese complicato, prendere dei fuoriclasse non è facile. Ma i bianconeri hanno uno scarto da non trascurare rispetto alle altre big: basti pensare all’Inter, che può permettersi di avere delle riserve del valore di Bonny ed Esposito davanti. Spalletti in carriera non ha mai preteso di fare il manager all’inglese. È sempre stato un aziendalista, parla il suo percorso. Non ha la pretesa di guidare il mercato, non l’ha mai avuta. Non è il Conte della situazione, per intenderci».