Firenze bianconera: la Juve viola da Fagioli a Kean e Nicolussi Caviglia. E uno che non ricordate...

Fiorentina e Juventus , corsi e ricorsi storici di una sfida accesa in campo ma anche di incroci sul mercato, con grandi trasferimenti. Tanti gli acquisti di un certo spessore, tecnico ed economico, realizzati negli anni soprattutto dai bianconeri: senza tornare agli anni di Roberto Baggio , basti pensare ai recenti arrivi a Torino di Federico Bernardeschi , Federico Chiesa e Dusan Vlahovic . Eppure la sfida in programma sabato all’Artemio Franchi tra le due squadre vedrà soprattutto diversi giocatori che hanno intrapreso il percorso opposto, passando quindi dalla Juventus alla Fiorentina.

Dalla Juve alla Fiorentina: gli ex di turno

Due dei calciatori passati in viola hanno trascorso gran parte del loro vissuto calcistico in bianconero: si tratta di Moise Kean e Hans Nicolussi Caviglia. Arrivati in tenerissima età, hanno fatto tutta la trafila nel settore giovanile juventino, stringendo tra l'altro un forte rapporto d'amicizia. Ai due, successivamente, si è aggiunto Nicolò Fagioli all'età di 14 anni. Tre giocatori per cui la sfida contro i bianconeri non sarà sicuramente banale: non si tratta di semplici ex, infatti, ma di prodotti del vivaio, cresciuti, maturati e diventati calciatori proprio nel settore giovanile della Juventus.

Per Nicolussi sarà la prima sfida da giocatore della Fiorentina contro il suo passato, essendosi trasferito questa estate in Toscana, ma già lo scorso anno è sceso in campo contro la Juve indossando la maglia del Venezia. Non sarà così invece per Kean e Fagioli, che la scorsa stagione con i viola sconfissero per 3-0 i bianconeri: in particolare Fagioli fu protagonista della sfida, autore di ben due assist. Ma loro tre non saranno gli unici ex di giornata...

L'altro ex "dimenticato"

A loro si aggiunge infatti Rolando Mandragora. Per il classe 1997 la parentesi alla Juventus è stata brevissima: trasferitosi nell'estate del 2016, la sua esperienza parte in salita con l'infortunio al piede destro, che lo costringe all'operazione per risolvere la preparazione al quinto metatarso. L'esordio arriverà nell'aprile del 2017, nella vittoria per 4-0 contro il Genoa subentrando al posto di Marchisio: quella rimarrà la sua unica presenza in bianconero.

L'estate 2017, dopo aver fatto la preparazione con la Vecchia Signora, viene girato in prestito al Crotone. Un anno dopo arriva il trasferimento a titolo definitivo all'Udinese, salutando definitivamente la Juve. Decisamente più intensa la sua esperienza a Firenze, dove è arrivato nel 2022 e milita tutt'ora, diventando col tempo uno dei punti fermi della squadra.