Uva: “Allianz unico stadio per l’Europeo. Juve esempio positivo di sostenibilità”

Stadi e Euro 2032: il nodo centrale

Il cuore del discorso si è poi spostato sull’impiantistica, elemento decisivo per la candidatura italiana a Euro 2032. L’ex vicepresidente UEFA è chiaro: “Sono molto positivo, non mi arrendo. L’Italia ha tempo fino all’1 ottobre 2026 per i 5 stadi che può presentare e l’Allianz Stadium è l’unico al momento che ha i parametri. Poi c’è sana competizione tra altri 12 stadi per occupare gli altri 4 posti”. Parole che evidenziano come il processo di selezione e adeguamento non sia solo tecnico, ma profondamente politico e strategico. L’Italia, osserva Uva, non ospita un grande evento dal 1990: “Probabilmente le infrastrutture sono state la zavorra che non ci hanno permesso di candidarci. L’obiettivo della UEFA è organizzare l’Europeo per aiutare la FIGC a implementare il processo. Ma una cosa è giocare qui e un’altra è giocare nel vecchio Delle Alpi”. La richiesta UEFA è chiara: impianti moderni, funzionali, sostenibili. Ed è qui che l'Executive Director sottolinea un principio fondamentale: “L’impiantistica è importante, penso sia un diritto di chiunque assistere a un match in uno stadio coperto e con tutti i servizi. C’è consapevolezza che bisogna accelerare”. Dei 132 parametri richiesti per la conformità, circa il 20% riguarda la sostenibilità: un ulteriore segnale del nuovo corso europeo.