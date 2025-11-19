Infortuni Juve, novità difesa e come sta Vlahovic: chi rientra contro la Fiorentina

Ogni ragionamento di formazione da parte di Luciano Spalletti non può prescindere dai tanti impegni all’orizzonte. Pensare soltanto alla Fiorentina , del resto, sarebbe miope. Anche perché martedì c’è già la trasferta di Bodo alla porte: motivo in più per gestire con attenzione le forze. Oggi, però, il tecnico sarà felice di accogliere in gruppo Lloyd Kelly , che si può considerare recuperato al 100%. A Firenze , in sostanza, ci sarà . Ovviamente la cautela nella valutazione complessiva dello stato di salute dell’inglese è d’obbligo: ha smaltito il problema muscolare alla coscia che gli ha fatto saltare le sfide contro Cremonese, Sporting e Torino - causalmente le prime della gestione Spalletti - ma ha bisogno di mettere qualche allenamento nelle gambe insieme ai compagni. Al Franchi, dunque, dovrebbe partire dalla panchina . Agevolando nuovamente l’utilizzo di Koopmeiners nella linea dei difensori. L’idea del tecnico era inizialmente quella di avanzarlo di qualche metro, ma il ritardo nel rientro di Kelly può tenere l’olandese ancora dietro.

Juve, il rientro di Cabal

A proposito di ritorni, poi, la Juve sta per riabbracciare Juan Cabal un mese e mezzo dopo l’infortunio rimediato in Champions League contro il Villarreal. Non lavorerà oggi col gruppo, ma quella di domani può diventare la giornata chiave per il colombiano, che spera addirittura in una convocazione per la Fiorentina. Una buona notizia per i bianconeri, ben felici di incrementare la batteria di elementi a disposizione, soprattutto in un reparto numericamente non folto come quello difensivo. Piedi di piombo obbligatori, invece, per quanto concerne Dusan Vlahovic. Il serbo continua le terapie, non ha messo piede in campo e se non ci saranno controindicazioni potrebbe rivedersi domani.

Vlahovic, le condizioni

La Juve lo aspetta, ma non affretterà i tempi. Confida di portarlo a Firenze, ma non forzerà l’utilizzo dal primo minuto, anche perché pure in Norvegia servirà la miglior squadra possibile. In Champions League, infatti, il tempo per ulteriori passi falsi è finito. I Nazionali rientrati alla Continassa sono Cambiaso e Locatelli, ma anche il francese Thuram e il portoghese Conceiçao. Le loro condizioni sono tutte buone: nessuno è tornato a Torino acciaccato o con fastidi di natura fisica. Musica per le orecchie di Spalletti, che soprattutto in questa fase non può permettersi di perdere forze fresche.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE