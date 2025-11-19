Juve, un passo avanti e uno indietro: Spalletti ne perde un altro in difesa

Pessime notizie in casa Juventus . Con un comunicato ufficiale la Vecchia Signora ha annunciato che Daniele Rugani ha subito un infortunio di natura muscolare . I tempi di recupero non sono ancora stati chiariti ma di certo contro la Fiorentina ( che si potrà vedere gratis ) al ritorno dalla pausa nazionali non ci sarà . Neanche il tempo di esultare per il ritorno in gruppo di Kelly, che Spalletti dovrà fare i conti con una nuova, pesante assenza. Dopo l'infortunio di Bremer, infatti, Rugani è stato più volte utilizzato da titolare o come subentrante e il suo problema fisico diminuirà le possibili rotazioni bianconere.

Juventus, infortunio Rugani: il comunicato

Ecco il comunicato del club bianconero sulle condizioni del difensore italiano: "In seguito a un problema muscolare accusato durante l'allenamento di martedì, questa mattina Daniele Rugani è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo soleo della gamba destra". La Juve non ha specificato i tempi di recupero ma, secondo quanto riportato da Sky Sport, ci si aspetta almeno un mese di stop.

Out Rugani, i possibili sostituti

Contro la Fiorentina, la Juventus si troverà a dover fare di nuovo fronte a un'emergenza in difesa. Bremer e Rugani saranno infatti di certo assenti, mentre Cabal e Kelly possono essere ormai considerati recuperati ma non sono al 100% (qui il punto sugli infortunati). Se non dovessero essere pronti per partire dal primo minuto, in caso di difesa a tre le uniche alternative rimaste a disposizione di Spalletti sarebbero Kalulu, Gatti e Koopmeiners, riproposto ancora una volta come braccetto di sinistra. L'allenatore viola invece potrà contare sul ritorno di Kean, che contro la Juve vorrà uscire dal tunnel.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE