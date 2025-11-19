Tuttosport.com
Juve, un passo avanti e uno indietro: Spalletti ne perde un altro in difesa

I bianconeri dovranno fare a meno di un altro difensore in vista della sfida di Serie A contro la Fiorentina: il comunicato del club
3 min
JuventusRuganiInfortunio
Juve, un passo avanti e uno indietro: Spalletti ne perde un altro in difesa © Getty Images
Pessime notizie in casa Juventus. Con un comunicato ufficiale la Vecchia Signora ha annunciato che Daniele Rugani ha subito un infortunio di natura muscolare. I tempi di recupero non sono ancora stati chiariti ma di certo contro la Fiorentina (che si potrà vedere gratis) al ritorno dalla pausa nazionali non ci sarà. Neanche il tempo di esultare per il ritorno in gruppo di Kelly, che Spalletti dovrà fare i conti con una nuova, pesante assenza. Dopo l'infortunio di Bremer, infatti, Rugani è stato più volte utilizzato da titolare o come subentrante e il suo problema fisico diminuirà le possibili rotazioni bianconere.

Juventus, infortunio Rugani: il comunicato

Ecco il comunicato del club bianconero sulle condizioni del difensore italiano: "In seguito a un problema muscolare accusato durante l'allenamento di martedì, questa mattina Daniele Rugani è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo soleo della gamba destra". La Juve non ha specificato i tempi di recupero ma, secondo quanto riportato da Sky Sport, ci si aspetta almeno un mese di stop.

Out Rugani, i possibili sostituti

Contro la Fiorentina, la Juventus si troverà a dover fare di nuovo fronte a un'emergenza in difesa. Bremer e Rugani saranno infatti di certo assenti, mentre Cabal e Kelly possono essere ormai considerati recuperati ma non sono al 100% (qui il punto sugli infortunati). Se non dovessero essere pronti per partire dal primo minuto, in caso di difesa a tre le uniche alternative rimaste a disposizione di Spalletti sarebbero Kalulu, Gatti e Koopmeiners, riproposto ancora una volta come braccetto di sinistra. L'allenatore viola invece potrà contare sul ritorno di Kean, che contro la Juve vorrà uscire dal tunnel.

