"Tiago Gabriel, chi cerca trova. Se c'è qualcuno che può farcela alla Juve, quello è Spalletti"

TORINO - Pantaleo Corvino e il riposo sono due ossimori. C’è la sosta per le nazionali? Valigia pronta e si gira l’Europa in cerca di nuovi talenti da portare al Lecce. Ci sono i nuovi Dorgu da scoprire e i Tiago Gabriel da scovare. C’è l’intelligenza calcistica da mettere in moto, il fiuto. L’occhio da aguzzare. Corvino è un uomo mercato da quando ha 25 anni. Ha circa 1800 partite sulle spalle, di cui oltre 700 in Serie A. Ha vinto 13 titoli italiani a livello giovanile. E poi quattro qualificazioni in Champions League e una semifinale di Europa League. Ancora oggi, col Lecce, Corvino riesce ad essere attuale: uno come lui non passa mai di moda.
"Tiago Gabriel, non solo la Juve"
Passano gli anni, cambiano giocatori, allenatori e dirigenti, ma Pantaleo Corvino, 76 anni a dicembre, è sempre in prima linea. Si è mai chiesto perché lei è uno dei pochi a resistere in un calcio in cui cambia tutto in fretta? "Amo tanto il mio lavoro, la mia passione è sempre rimasta inalterata. A distanza di anni mi sveglio ancora col fuoco dentro. Negli anni mi sono dovuto evolvere: mi definisco però ancora un figlio del calcio fatto col telefono a gettoni. Toccare la pelle con le mani mi dà ancora più garanzie che digitare tasti sul computer, sebbene i dati e l’intelligenza artificiale stiano diventando fondamentali anche per noi della vecchia scuola".
L’ultima scoperta di Corvino è Tiago Gabriel, finito nel mirino della Juve. Come l’ha trovato? "Chi cerca trova. Un club come il nostro deve lavorare sulle potenzialità. Piace a tanti, non solo alla Juve. Il ragazzo è forte, abbiamo avuto pazienza e fortuna. Ma attenzione: per quest’anno resta qui. È un giocatore troppo importante per raggiungere il nostro obiettivo, non dobbiamo perderlo di vista".
"Juve, status diversi"
Il Lecce è un modello di società sostenibile, la Juve sta inseguendo questo traguardo. Da dove si deve partire per inseguire la vostra stessa strada? "Non dobbiamo insegnare niente a nessuno, abbiamo status diversi. Mi fa piacere che la Juve insegua questo obiettivo, io e il presidente Sticchi Damiani abbiamo iniziato nel 2020. Non è facile far digerire questo processo ai tifosi, dovranno essere bravi a comunicare. A raccontare il progetto".
Sabato c’è Fiorentina-Juve, una partita del cuore per lei. Quale ricorda più volentieri? "Mi dispiace per il momento che sta passando la Fiorentina, ma sono certo che si rialzeranno. Contro la Juve troverà nuovi stimoli. Io ricordo il 3-2 con gol di Osvaldo nel finale, a Torino: ho ancora negli occhi il settore ospiti in visibilio".
E in questo turno di campionato c’è pure Lazio-Lecce, che le ricorda l’ultima salvezza. È stata la più difficile della sua carriera? "Quella di maggio è una salvezza storica, la terza consecutiva in A. L’abbiamo dedicata a Graziano Fiorita, la sua morte è stato un duro colpo per tutti noi. Forse, sì, è stata la più complicata della mia carriera, anche per come si è sviluppata l’ultima partita in inferiorità numerica".
Qual è stato il suo colpo più importante a Firenze? "Parto da Luca Toni e chiudo con Dusan Vlahovic, pur sapendo di fare un torto a tanti".
"Vlahovic fortissimo. Spalletti può farcela"
A proposito di Vlahovic, se fosse nella Juve cosa farebbe col serbo? E cosa consiglierebbe lei al suo pupillo? "Non devo dare consigli a nessuno. Ma di sicuro Dusan è forte, fortissimo: ce ne sono pochi come lui in giro per l’Europa".
La Juve ha scelto Spalletti: è l’uomo giusto per ripartire? "Chi sa vincere in Serie A può fare bene ovunque. Non è facile imporsi alla Juve, ma se c’è uno che può farcela questo è proprio Spalletti".
Oltre a Tiago Gabriel, ci sono altri talenti che esploderanno da qui a breve? "Berisha per noi è un giocatore importante. Ma i gioielli in generale non ci mancano: c’è anche Veiga, pure Siebert e Sala verranno fuori nel tempo".
Corvino, per quanti anni si vede ancora nel grande calcio? "Finché avrò le forze continuerò. Ma di sicuro Lecce è l’ultimo giro della mia carriera: voglio morire sul campo, come un cavallo di razza. Ora, però, penso alla salvezza".
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
TORINO - Pantaleo Corvino e il riposo sono due ossimori. C’è la sosta per le nazionali? Valigia pronta e si gira l’Europa in cerca di nuovi talenti da portare al Lecce. Ci sono i nuovi Dorgu da scoprire e i Tiago Gabriel da scovare. C’è l’intelligenza calcistica da mettere in moto, il fiuto. L’occhio da aguzzare. Corvino è un uomo mercato da quando ha 25 anni. Ha circa 1800 partite sulle spalle, di cui oltre 700 in Serie A. Ha vinto 13 titoli italiani a livello giovanile. E poi quattro qualificazioni in Champions League e una semifinale di Europa League. Ancora oggi, col Lecce, Corvino riesce ad essere attuale: uno come lui non passa mai di moda.
"Tiago Gabriel, non solo la Juve"
Passano gli anni, cambiano giocatori, allenatori e dirigenti, ma Pantaleo Corvino, 76 anni a dicembre, è sempre in prima linea. Si è mai chiesto perché lei è uno dei pochi a resistere in un calcio in cui cambia tutto in fretta? "Amo tanto il mio lavoro, la mia passione è sempre rimasta inalterata. A distanza di anni mi sveglio ancora col fuoco dentro. Negli anni mi sono dovuto evolvere: mi definisco però ancora un figlio del calcio fatto col telefono a gettoni. Toccare la pelle con le mani mi dà ancora più garanzie che digitare tasti sul computer, sebbene i dati e l’intelligenza artificiale stiano diventando fondamentali anche per noi della vecchia scuola".
L’ultima scoperta di Corvino è Tiago Gabriel, finito nel mirino della Juve. Come l’ha trovato? "Chi cerca trova. Un club come il nostro deve lavorare sulle potenzialità. Piace a tanti, non solo alla Juve. Il ragazzo è forte, abbiamo avuto pazienza e fortuna. Ma attenzione: per quest’anno resta qui. È un giocatore troppo importante per raggiungere il nostro obiettivo, non dobbiamo perderlo di vista".