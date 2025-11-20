"Tiago Gabriel, chi cerca trova. Se c'è qualcuno che può farcela alla Juve, quello è Spalletti"

TORINO - Pantaleo Corvino e il riposo sono due ossimori. C’è la sosta per le nazionali? Valigia pronta e si gira l’Europa in cerca di nuovi talenti da portare al Lecce . Ci sono i nuovi Dorgu da scoprire e i Tiago Gabriel da scovare. C’è l’intelligenza calcistica da mettere in moto, il fiuto. L’occhio da aguzzare. Corvino è un uomo mercato da quando ha 25 anni. Ha circa 1800 partite sulle spalle, di cui oltre 700 in Serie A. Ha vinto 13 titoli italiani a livello giovanile. E poi quattro qualificazioni in Champions League e una semifinale di Europa League. Ancora oggi, col Lecce, Corvino riesce ad essere attuale: uno come lui non passa mai di moda.

"Tiago Gabriel, non solo la Juve"

Passano gli anni, cambiano giocatori, allenatori e dirigenti, ma Pantaleo Corvino, 76 anni a dicembre, è sempre in prima linea. Si è mai chiesto perché lei è uno dei pochi a resistere in un calcio in cui cambia tutto in fretta? "Amo tanto il mio lavoro, la mia passione è sempre rimasta inalterata. A distanza di anni mi sveglio ancora col fuoco dentro. Negli anni mi sono dovuto evolvere: mi definisco però ancora un figlio del calcio fatto col telefono a gettoni. Toccare la pelle con le mani mi dà ancora più garanzie che digitare tasti sul computer, sebbene i dati e l’intelligenza artificiale stiano diventando fondamentali anche per noi della vecchia scuola".

L’ultima scoperta di Corvino è Tiago Gabriel, finito nel mirino della Juve. Come l’ha trovato? "Chi cerca trova. Un club come il nostro deve lavorare sulle potenzialità. Piace a tanti, non solo alla Juve. Il ragazzo è forte, abbiamo avuto pazienza e fortuna. Ma attenzione: per quest’anno resta qui. È un giocatore troppo importante per raggiungere il nostro obiettivo, non dobbiamo perderlo di vista".