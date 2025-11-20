Gioiello Arsenal, fan della Juve: maglietta Pogba da icona e i tifosi lo vedono già a Torino

In un Arsenal saldamente al primo posto in Premier League , con i Gunners di Arteta momentaneamente a quattro punti di vantaggio sul Manchester City del maestro Guardiola, si sta parlando sempre più insistentemente di un calciatore che sulle fasce sta dimostrando tutto il suo potenziale. Si sta parlando di Myles Lewis-Skelly, esterno inglese classe 2006 che ha finora collezionato sette presenze in undici partite in Premier League, tre presenze condite da un assist in Champions League e due partite ed altrettanti assist in Carabao Cup. Insomma, per un 19enne sono statistiche che rimandano certamente ad un calciatore molto coinvolto nelle rotazioni di mister Arteta. Nelle ultime ore, ad ogni modo, sul profilo Instagram del giovane esterno londinese, sono apparse alcune foto di un suo allenamento in palestra. La particolarità? L'outfit rimanda a due calciatori che hanno fatto la storia della Juventus ...

Lewis-Skelly: fede bianconera o semplici idoli?

Il giovane esterno ha condiviso sul proprio profilo un carosello di foto che lo ritraggono in palestra. In un primo momento è possibile osservare Lewis-Skelly mentre indossa l'iconica maglia risalente al 2015 di Paul Pogba, con cui l'ex centrocampista bianconero ha dato vita ad una delle migliori stagioni della sua carriera, mentre la seconda maglia indossata dal classe 2006 è l'iconica divisa della Francia di Zinedine Zidane. Sorge dunque spontanea la domanda: fede bianconera per il giovane esterno o semplice passione per i propri idoli? Quesito che si sono posti, ovviamente, i tifosi dell'Arsenal, così come quelli della Juve, che già sognano l'arrivo di Lewis-Skelly in bianconero.

Juve-Arsenal: le reazioni dei tifosi

Sono tanti i commenti a tinte bianconere rilasciati sotto le foto di Lewis-Skelly: "Se vuoi venire sei il benvenuto Lewis" o "Vieni alla Juve", o ancora "Fino alla fine forza Juventus". Insomma, l'approvazione dei tifosi juventini è ben evidente, così come le reazioni di quelli dell'Arsenal sono state tutt'altro che positive: "Mi è preso un colpo quando ho visto la foto" o "La Juventus può solo sognare" sono alcuni dei commenti di tifosi che difendono a spada tratta il loro beniamino, sperando di poterlo vedere ancora a lungo in maglia Gunners.