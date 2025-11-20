Musetti: "La prima volta che sono andato a vedere la Juve non è andata bene". Su Buffon, Del Piero, Sinner e Alcaraz...

A tutto Lorenzo Musetti . Il tennista azzurro, che chiude il 2025 da 8° del ranking, è reduce dalle Nitto ATP Finals a Torino, frangente nel quale è riuscito anche ad incontrare il suo club del cuore . Infatti per lui non c'è solo il tennis: tra le sue passioni più grandi c'è il calcio e soprattutto la Juventus . E infatti Musetti è stato protagonista dell'ultimo episodio di 'Small Talks', sul canale YouTube del club bianconero. Un'intervista con tanti temi toccati: vita personale, il tennis e il parallelismo con il calcio, la sua passione per la Juve e tanto altro.

L'incontro con la Juve e la prima allo stadio

L'intervista inizia con il racconto di Musetti dell'incontro con la squadra: "Per me è sempre stato un sogno venire qui e conoscere i ragazzi e il mister. Ho trovato una anche disponibilità, ci tengo a ringraziare Perin che è stato il Cicerone di questa guida. Torino? L'ambiente ideale per uno sportivo, si respira la passione per lo sport, c'è tanta cultura e la gente sa stare al suo posto e sa tifare in modo giusto. Il pubblico è stato determinante per la vittoria contro De Minaur e l'Inalpi Arena mi ha fatto sentire a casa. Sono arrivato alle Finals rincorrendole, era il mio obiettivo. Qualche infortunio ha fatto sì che il percorso diventasse più burrascoso. Poi ho una situazione delicata, mia moglie è a ridosso del parto. Ma questo mi ha fatto scattare più maturità".

In attesa di veder crescere il figlio e regalargli la prima maglia Juve, qual è stata la prima volta di Musetti allo stadio a vedere i bianconeri? “Purtroppo la mia prima volta è stata tardi per un discorso di sport, non sono mai riuscito a conciliare le date. Ero stato invitato dalla Juve a vedere, ahimè, una partita che… Non è stato un debutto fortunato. Ho visto la sfida di Champions Juve-Ajax: ricordo che all’andata avevamo pareggiato in Olanda, e qui perdemmo. Devo dire che quell’Ajax mi impressionò: l’anno dopo da loro prendemmo De Ligt,ma c'era Neres, De Jong, che poi andò al Barcellona. Quindi veramente rimasi impressionato da da quell'Ajax, onestamente”.

I gusti musicali

Il discorso si sposta anche su altro: "Se mi sento un giovane vecchio? Sì, la mia cultura musicale ad esempio passa per anni 80 e 90. Anche il mio stile di gioco è un po' vintage, cerco di essere la pecora nera. La passione per la musica, così come quella del tennis, è arrivata grazie a mio papà. Sono cresciuto con la basa degli U2, poi mi sono affinato sui Linkin Park, Led Zeppelin, Pink Floyd, Guns N' Roses. Poi ascolto anche altre cose come Battisti e Ligabue. Ho anche un tatuaggio sul costato con scritto "Il meglio deve ancora venire", che è sempre una cosa positiva per un atleta. Se ho un rituale prima dei match e cosa ascolto? Vado a momenti e sensazioni, ho una playlist lunghissima denominata "Lorenzo", molta fantasia (ride, ndr). Riesco a collegare ogni canzone a un momento storico della mia carriera. Man mano aggiungo brani. Non ho canzoni pre match, vario tanto e non mi piace ascoltarla a ridosso della partita. Non voglio entrare con troppa energia, altrimenti mi sale la tensione".