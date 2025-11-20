La Juve di Spalletti verso la Fiorentina: le novità su Vlahovic, Cabal e Kelly...

Meno due al rientro in campo della Juve , reduce dallo 0-0 del derby col Torino prima della sosta: questo sabato invece sarà sfida all'Artemio Franchi contro la Fiorentina del neo tecnico Paolo Vanoli . Anche quest'oggi allenamento alla Continassa per i bianconeri, guidati da Luciano Spalletti : arrivano alcune novità importanti in merito all'infermeria. Novità che, nello specifico, riguardano Dusan Vlahovic, Juan Cabal e Lloyd Kelly.

Juve, il punto sugli acciaccati

Questa mattina Vlahovic ha svolto parte dell’allenamento con il gruppo, primo passo concreto dopo il problema muscolare accusato in Nazionale la scorsa settimana. Le sue condizioni verranno monitorate anche nella rifinitura di domani per decidere se entrerà nella lista dei convocati per Firenze: filtrano caute ma concrete speranze dallo staff medico di poterlo almeno portare in panchina. Tornato in gruppo Cabal, assente dal 1° ottobre dopo l’infortunio rimediato contro il Villarreal: il colombiano rappresenta una soluzione in più per Spalletti, soprattutto nell’eventualità di un ritorno alla difesa a quattro. Procede senza intoppi il recupero di Kelly: l’inglese si è allenato regolarmente già ieri e sarà regolarmente a disposizione per la gara di sabato pomeriggio contro i toscani.

