Blitz Juve al Bentegodi per Verona-Parma: due gioielli sotto la lente degli 007 bianconeri

Giovane piace a tutti

Occhio pure a Giovane che rappresenta l’ennesima intuizione vincente del ds veronese Sean Sogliano, abile ad accaparrarselo a zero dal Corinthians a luglio. Col senno di poi: un affarone visto che ora la punta classe 2003 vale già 15 milioni e fa gola a tutte le big. Il dt milanista Moncada qualche settimana fa è andato a spiarlo da vicino al Sinigaglia in occasione di Como-Verona; mentre il faccia a faccia con l’Inter ha stregato Chivu e Ausilio. E non finisce qui: Palladino, che lo voleva già a gennaio alla Fiorentina, potrebbe richiederlo ora all’Atalanta; mentre Roma e Juve hanno iniziato a studiarlo e hanno acceso i loro radar. La sensazione è che Giovane sia destinato a diventare uno degli uomini-mercato da copertina nei prossimi mesi. Ecco perché pure un top club come la Juve vuole farsi trovare pronta nel caso in cui Openda dovesse continuare a stentare e Vlahovic andare via a parametro zero.