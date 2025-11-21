Blitz Juve al Bentegodi per Verona-Parma: due gioielli sotto la lente degli 007 bianconeri

Continua l’opera di scouting da parte degli 007 bianconeri nei confronti dei migliori talenti emergenti del campionato. Nel fine settimana uno scout della Juve farà capolino nella città di Giulietta e Romeo. Niente domenica romantica in agenda, ma un pranzo al Bentegodi per seguire dal vivo la partita tra Verona e Parma. Con due nomi in particolare nel menù juventino: l’attaccante brasiliano Giovane e il centrocampista spagnolo Adrian Bernabè. Due elementi già decisivi e determinanti per le rispettive squadre nella corsa alla salvezza, ma dotati delle potenzialità per arrivare a giocare presto in un top club.
Bernabé per la mediana Juve
D’altronde l’hanno dimostrato anche recentemente con prestazioni super e prodezze balistiche, con cui sono andati a segno rispettivamente contro Inter e Milan. Il segnale di come forse siano già pronti per fare il grande salto a gennaio. Difficile però che i rispettivi club possano decidere di privarsene subito nella finestra invernale che scatterà il 2 gennaio. Troppo importanti entrambi per acciuffare il traguardo della permanenza in Serie A. Anche se per qualità tecniche, visione di gioco e pulizia di palleggio uno come l’ex City sarebbe forse l’innesto ideale per aggiungere fantasia e geometrie alla mediana juventina. Ecco perché dalla Continassa tengono d’occhio Bernabè, anche se il Ceo ducale Federico Cherubini appare intenzionato a resistere dinanzi alle sirene di mercato, almeno fino a giugno.
Giovane piace a tutti
Occhio pure a Giovane che rappresenta l’ennesima intuizione vincente del ds veronese Sean Sogliano, abile ad accaparrarselo a zero dal Corinthians a luglio. Col senno di poi: un affarone visto che ora la punta classe 2003 vale già 15 milioni e fa gola a tutte le big. Il dt milanista Moncada qualche settimana fa è andato a spiarlo da vicino al Sinigaglia in occasione di Como-Verona; mentre il faccia a faccia con l’Inter ha stregato Chivu e Ausilio. E non finisce qui: Palladino, che lo voleva già a gennaio alla Fiorentina, potrebbe richiederlo ora all’Atalanta; mentre Roma e Juve hanno iniziato a studiarlo e hanno acceso i loro radar. La sensazione è che Giovane sia destinato a diventare uno degli uomini-mercato da copertina nei prossimi mesi. Ecco perché pure un top club come la Juve vuole farsi trovare pronta nel caso in cui Openda dovesse continuare a stentare e Vlahovic andare via a parametro zero.
