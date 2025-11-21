Cresswell, il nome nuovo per la difesa Juve: Comolli lo conosce molto bene 

L’ultima idea di Comolli per la difesa risponde al nome di Charlie Cresswell. Un profilo che il neo ad bianconero conosce molto bene, dal momento che è stato lui a portarlo al Tolosa nella scorsa stagione. Un centrale moderno (classe 2002), che ha dimostrato di saper agire sia in un’ipotetica linea a tre da braccetto, sia in un assetto a quattro. Negli ultimi due anni si è distinto come uno dei difensori più interessanti e affidabile della Ligue 1, dove è riuscito più volte a togliersi anche la soddisfazione del gol. In questa stagione è già a quota 3 in sole 12 presenze. Caratteristiche che in estate hanno attirato l’interesse di diversi club di Serie A tra cui l’Atalanta - che vedeva in lui il sostituto ideale di Hien, qualora fosse partito - Como, Milan e Juventus.