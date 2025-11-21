Tuttosport.com
Convocati Juve, tornano Kelly e Cabal: la scelta di Spalletti su Vlahovic

Il club bianconero ha diramato l'elenco dei giocatori per la gara contro la Fiorentina
Torna in campo la Juventus dopo la terza e ultima sosta della stagione 2025/2026 per lasciare spazio agli impegni delle Nazionali. I bianconeri scenderanno in campo domani, sabato 22 novembre, alle ore 18:00 per affrontare in trasferta la Fiorentina nel match valido per la dodicesima giornata di Serie A. Lasquadra è partita per Firenze. Spalletti per il match di domani ha qualche dubbio dí formazione. In particolare resta da capire se Koopmeiners giocherà ancora in difesa oppure se verrà spostato a centrocampo. Inoltre, c'è il dubbio legato alla punta centrale. Di seguito la lista dei calciatori a disposizione per il match in Toscana.

I convocati: Perin, Gatti, Locatelli, Kelly, Conceicao, Koopmeiners, Vlahovic, Yildiz, Zhegrova, Kalulu, Di Gregorio, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Miretti, McKennie, Joao Mario, Cambiaso, David, Cabal, Rouhi, Scaglia, Pedro Felipe. Nonostante dunque non abbia smaltito del tutto l'infortunio rimediato con la nazionale, Spalletti ha deciso di convocare Vlahovic che è partito con la squadra. Resta da capire se potrà essere della sfida o meno.

 

 

 

