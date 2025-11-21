Convocati Juve, tornano Kelly e Cabal: la scelta di Spalletti su Vlahovic

Torna in campo la Juventus dopo la terza e ultima sosta della stagione 2025/2026 per lasciare spazio agli impegni delle Nazionali. I bianconeri scenderanno in campo domani, sabato 22 novembre, alle ore 18:00 per affrontare in trasferta la Fiorentina nel match valido per la dodicesima giornata di Serie A. Lasquadra è partita per Firenze. Spalletti per il match di domani ha qualche dubbio dí formazione. In particolare resta da capire se Koopmeiners giocherà ancora in difesa oppure se verrà spostato a centrocampo. Inoltre, c'è il dubbio legato alla punta centrale. Di seguito la lista dei calciatori a disposizione per il match in Toscana.