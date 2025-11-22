Nedved, le parole a sorpresa su Yildiz e il messaggio velato alla Juve

Otto anni da calciatore e dodici da dirigente non bastano a sbiadire il legame tra Pavel Nedved e il mondo Juventus . Ogni sua dichiarazione continua a catturare l’attenzione dei tifosi bianconeri, ancora legati al ricordo del campione capace di trascinare una squadra con cuore e orgoglio. E proprio quel cuore è tornato a battere forte durante un recente evento dedicato alla Coppa del Mondo 2026, dove l’ex Pallone d’Oro ha parlato con trasporto di una nazionale che lo intriga e di un giovane talento che lo affascina, come Yildiz - di cui si parla anche per il rinnovo con il club -. Nel suo sguardo e nelle sue parole c’era la stessa passione di quando calcava il campo. Così, tra ricordi e nuove emozioni, Nedved ha regalato un messaggio che sussurra alla Juve e illumina un giocatore destinato a brillare ancora di più.

Nedved sulla Turchia e su Yildiz

Nel corso dell’incontro, Nedved ha elogiato senza riserve la crescita della nazionale turca, sottolineando come abbia oggi “un’ottima nazionale” e aggiungendo di “sperare di vederla negli Stati Uniti” per il Mondiale del 2026 vista la presenza ai playoff come l'Italia. Le sue parole, cariche di rispetto, hanno poi preso una direzione ben precisa quando il discorso è caduto su Kenan Yildiz, uno dei talenti più luminosi del calcio turco contemporaneo. L’ex vicepresidente bianconero non ha nascosto l’ammirazione per il giovane attaccante che ha visto sbocciare da vicino: “Kenan Yildiz è un giocatore fantastico. Molto giovane ma già di grandissimo, grandissimo, qualità e sarà sempre meglio in futuro” ha detto ad AA Spor. Un commento che suona come un’investitura e, allo stesso tempo, come un messaggio velato alla Juventus: il ragazzo ha tutto per diventare un leader tecnico, ma va accompagnato con fiducia e coraggio nel suo percorso di crescita.

