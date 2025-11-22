Tuttosport.com
"Sei uno zingaro", il Franchi insulta Vlahovic in continuazione. Doveri decide...di non decidere

L'attaccante della Juventus è stato, ancora, bersagliato dai suoi ex tifosi con l'arbitro costretto a fermare il gioco
2 min
vlahovicJuventusFiorentina
"Sei uno zingaro", il Franchi insulta Vlahovic in continuazione. Doveri decide...di non decidere © Getty Images
Juventus

FIRENZE - Una storia triste che si ripete, allo stadio Franchi quando gioca la Juventus non è mai una partita normale. Così fin dall'inizio del match dagli spalti sono iniziati a sentirsi i soliti cori razzisti e di discriminazione nei confronti del grande ex Dusan Vlahovic. Quasi immediato l'intervento dell'arbitro Doveri che (dopo 8 minuti del primo tempo) ha chiesto allo speaker dello stadio un paio di annunci che in caso di reiterazione dei cori il gioco sarebbe stati sospeso. Il capitano viola Ranieri è andato sotto la curva dei suoi tifosi per chiedere di smetterla, e dopo poco piu' di un minuto la partita e' ricominciata
Cosa che è avvenuta poco dopo, quando in occasione di una azione contestata (l'arbitro ha prima dato un rigore alla Juve per fallo su Vlahovic, per poi tornare sui suoi passi dopo essere andato al Var) sono volati ancora altri cori verso l'attaccante serbo. Purtroppo non è la prima volta che a Firenze, allo stadio Franchi e non solo, avvengono episodi di grave discriminazione nei confronti dei calciatori bianconeri.

