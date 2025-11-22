"Vlahovic è umano, razzisti pesano tanto": Kalulu rabbia Juve in difesa dello "zingaro" Dusan

Un punto a testa e tanti rimpianti da una parte e dall'altra. Al termine della partita tra Fiorentina e Juventus , terminata con un pareggio per 1-1 grazie alle reti di Kostic e Mandragora, il difensore bianocnero Pierre Kalulu è intervenuto in conferenza stampa dove ha analizzato la sfida: “Partita su un campo difficile, noi abbiamo concessi troppi errori. Ci abbiamo provato fino alla fine ma non è stato sufficiente . Siamo consapevoli di dover migliorare e siamo fiduciosi per affrontare le prossime gare”.

Juventus, Kalulu: "Dovremmo 'ammazzare' di più l'avversario"

Sulle differenze tra Tudor e Spalletti ha aggiunto: “Non mi piace troppo parlare di queste cose tattiche e fare paragoni con il passato. Non voglio dire ca**ate (ride, ndr)". In più di un'occasione i bianconeri sono sembrati in difficoltà. A proposito il francese ha detto: “Quando abbiamo il vantaggio su una squadra dovremmo ‘ammazzare’ di più l’avversario e non sempre ci riesce, così lasciamo gli avversari con la speranza di fare qualcosa e in Serie A non vuoi fare certi errori”.

"Il rigore c'era. Cori? Normale accusarli, Vlahovic è umano"

L'episodio che ha fatto più discutere è stato il rigore prima concesso e poi negato a Vlahovic. “Devo rivedere l’azione ma secondo me Vlahovic è stato strattonato. Per me era rigore”, ha detto Kalulu. L'attaccante serbo è stato sotto i riflettori anche per i cori razzisti ricevuti: “No, lui non era nervoso. Ha accusato i cori: è normale per un essere umano. Sono gesti brutti da vedere e da sentire. Personalmente queste sono cose che mi pesano tanto".

