Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

"Vlahovic è umano, razzisti pesano tanto": Kalulu rabbia Juve in difesa dello "zingaro" Dusan

Il centrale francese fa autocritica: "Dovremmo ‘ammazzare’ di più l’avversario. Non mi piace fare paragoni tra Tudor e Spalletti"
3 min
JuventusFiorentinakalulu
"Vlahovic è umano, razzisti pesano tanto": Kalulu rabbia Juve in difesa dello "zingaro" Dusan
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Un punto a testa e tanti rimpianti da una parte e dall'altra. Al termine della partita tra Fiorentina e Juventus, terminata con un pareggio per 1-1 grazie alle reti di Kostic e Mandragora, il difensore bianocnero Pierre Kalulu è intervenuto in conferenza stampa dove ha analizzato la sfida: “Partita su un campo difficile, noi abbiamo concessi troppi errori. Ci abbiamo provato fino alla fine ma non è stato sufficiente. Siamo consapevoli di dover migliorare e siamo fiduciosi per affrontare le prossime gare”.

Juventus, Kalulu: "Dovremmo 'ammazzare' di più l'avversario"

Sulle differenze tra Tudor e Spalletti ha aggiunto: “Non mi piace troppo parlare di queste cose tattiche e fare paragoni con il passato. Non voglio dire ca**ate (ride, ndr)". In più di un'occasione i bianconeri sono sembrati in difficoltà. A proposito il francese ha detto: “Quando abbiamo il vantaggio su una squadra dovremmo ‘ammazzare’ di più l’avversario e non sempre ci riesce, così lasciamo gli avversari con la speranza di fare qualcosa e in Serie A non vuoi fare certi errori”.

"Il rigore c'era. Cori? Normale accusarli, Vlahovic è umano"

L'episodio che ha fatto più discutere è stato il rigore prima concesso e poi negato a Vlahovic. “Devo rivedere l’azione ma secondo me Vlahovic è stato strattonato. Per me era rigore”, ha detto Kalulu. L'attaccante serbo è stato sotto i riflettori anche per i cori razzisti ricevuti: “No, lui non era nervoso. Ha accusato i cori: è normale per un essere umano. Sono gesti brutti da vedere e da sentire. Personalmente queste sono cose che mi pesano tanto".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Juve, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS