"Fagioli non si pianga addosso e si sudi la maglia. Kean leader, un campione": Vanoli e il post Juve

Dopo il pareggio contro la Juventus, Vanoli si è presentato con la consueta lucidità per analizzare una gara intensa, decisa dal gol di Mandragora che ha rimesso in equilibrio il match dopo la rete iniziale di Kostic. Il tecnico della Fiorentina ha sottolineato come il punto conquistato rappresenti un passo prezioso nella rincorsa salvezza, evidenziando come i piani siano cambiati rispetto alla lotta Champions che aveva annunciato Pioli. Tra autocritica e qualche segnale incoraggiante, Vanoli ha tracciato la strada su cui intende proseguire, richiamando il gruppo a coraggio, sacrificio e consapevolezza. Ha poi elogiato Kean e ha parlato anche dei giovani.
Fiorentina-Juve, le dichiarazioni di Vanoli
"Posizione in classifica? La dobbiamo accettare e dobbiamo essere umili e capire cosa siamo. Faccio i complimenti ai ragazzi, a loro ho detto di saper sentire questa sofferenza. Ora abbiamo aggiunto un punto per la salvezza, l’obiettivo è cambiato. Tornando alla partita, siamo partiti un po’ timorosi, soprattutto quando dovevamo pressare abbiamo lasciato troppe volte Pablo Marì da solo con Vlahovic. Poi dopo sono stati bravi i ragazzi. Abbiamo attaccanti forti che dobbiamo seguire bene e per fare questo dobbiamo giocare meglio dal basso. Credo che questo anche per la città sia un inizio. Kean leader? Moise è un attaccante forte che anche stasera l’ha dimostrato, mi dispiace che anche stasera non ha trovato il gol ma da solo riesce a mettere in difficoltà la difesa. Dobbiamo riuscire a servirlo meglio. Oggi abbiamo giocato con due attaccanti fisici che devono imparare a conoscersi e devono essere uno a disposizione dell’altro. In questo reparto abbiamo ampia scelta" - ha detto Vanoli a Dazn.
La conferenza stampa di Vanoli
"È contento del risultato? Si, il risultato è importante per il morale e i nostri tifosi, loro volevano una prestazione di cuore. Adesso dobbiamo ripartire da quello: dallo spirito, dal cuore. Ho fatto i complimenti ai ragazzi. La strada è lunga ma questo è un altro piccolo mattoncino nella nostra rincorsa. L'obiettivo è cambiato e per arrivare alla salvezza servirà coraggio perché arrivare a 40 punti, dopo il nostro inizio, non è facile. Nel secondo tempo ho detto che con la paura non si va da nessuna parte, che ci vuole coraggio. I ragazzi hanno voglia di uscire da questa situazione e nel secondo tempo c'è stata una grande reazione. Faccio i complimenti a Parisi e a chi è entrato coin un grande spirito: Fortini, Kouadio, Gudmundsson". Poi ha elogiato Kean: "Moise stasera ha dimostrato di essere un leader e il suo attaccamento alla maglia. Ha giocato da campione. Ora devo essere bravo a servirlo di più. Il tempo è poco ma stasera ha dimostrato ciò che ci può dare attraverso la sofferenza nel voler aiutare i compagni. Piccoli deve imparare un po' meglio a giocare al suo fianco, stasera non sempre hanno fatto benissimo. Gudmundsson ha un altro tipo di gioco, scendere a collegare attacco e centrocampo, e oggi facciamo fatica".
I giovani, Fagioli e la risposta dei tifosi
Sugli ingressi di Fortini e Kouadio: "Io ho fatto 9 anni nel settore giovanile della Nazionale e per me i giovani che si impegnano meritano la mia fiducia. Gli errori li faranno, fanno parte del gioco, ma Kouadio e Fortini sono entrati con grande personalità". Poi ha continuato: "Se in queste due settimane ha lavorato più sulla testa? Dobbiamo essere provinciali. Mi dispiace perché il nostro presidente ha fatto sacrifici e ora siamo qua ma questa è la realtà. Io mi sono ritrovato la in fondo alla classifica e non puoi giocare su tutti i campi, ma devi saper soffrire. Stasera ho trovato una squadra che ha saputo star nella sofferenza". Su Fagioli: "Gli ho parlato e gli ho dato fiducia. Lui per me deve fare l'ultimo step: non piangersi addosso e capire che ha qualità importanti per la Fiorentina e la Nazionale. Io posso dare una maglia, adesso tocca a lui sudarsela. Stasera ha fatto troppi retro passaggi, ma ho apprezzato il sacrificio che ha portato alla squadra. Ha risposto, e questo mi fa piacere, però come ho detto a tutti adesso deve rispondere sempre, non una gara ogni tre. Per me può fare il play o la mezz'ala di palleggio, che in questo momento è il suo miglior vestito". Sugli applausi della Fiesole: "I tifosi avevano ragione a criticarci e dovevamo essere noi a fare il primo passo per riavvicinarci. I tifosi vogliono prima di tutto il sacrificio e la voglia. Stasera lo abbiamo fatto. C'è ancora tanto da lavorare ma oggi i ragazzi si sono riavvicinati ai tifosi, che sono troppo importanti per noi. Questo campo deve diventare infuocato".
