"Fagioli non si pianga addosso e si sudi la maglia. Kean leader, un campione": Vanoli e il post Juve

I giovani, Fagioli e la risposta dei tifosi

Sugli ingressi di Fortini e Kouadio: "Io ho fatto 9 anni nel settore giovanile della Nazionale e per me i giovani che si impegnano meritano la mia fiducia. Gli errori li faranno, fanno parte del gioco, ma Kouadio e Fortini sono entrati con grande personalità". Poi ha continuato: "Se in queste due settimane ha lavorato più sulla testa? Dobbiamo essere provinciali. Mi dispiace perché il nostro presidente ha fatto sacrifici e ora siamo qua ma questa è la realtà. Io mi sono ritrovato la in fondo alla classifica e non puoi giocare su tutti i campi, ma devi saper soffrire. Stasera ho trovato una squadra che ha saputo star nella sofferenza". Su Fagioli: "Gli ho parlato e gli ho dato fiducia. Lui per me deve fare l'ultimo step: non piangersi addosso e capire che ha qualità importanti per la Fiorentina e la Nazionale. Io posso dare una maglia, adesso tocca a lui sudarsela. Stasera ha fatto troppi retro passaggi, ma ho apprezzato il sacrificio che ha portato alla squadra. Ha risposto, e questo mi fa piacere, però come ho detto a tutti adesso deve rispondere sempre, non una gara ogni tre. Per me può fare il play o la mezz'ala di palleggio, che in questo momento è il suo miglior vestito". Sugli applausi della Fiesole: "I tifosi avevano ragione a criticarci e dovevamo essere noi a fare il primo passo per riavvicinarci. I tifosi vogliono prima di tutto il sacrificio e la voglia. Stasera lo abbiamo fatto. C'è ancora tanto da lavorare ma oggi i ragazzi si sono riavvicinati ai tifosi, che sono troppo importanti per noi. Questo campo deve diventare infuocato".