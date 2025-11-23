Pagelle Juve: Kostic stappa, Vlahovic di collera. Dietro se ne salva solo uno

Dopo la sosta, la Juve di Spalletti ricomincia da dove aveva lasciato, ovvero da un pareggio. Contro la Fiorentina non è bastato il gol di Kostic, che ha segnato la rete del vantaggio dopo ilregore negato ai bianconeri. A Vlahovic, bersagliato da insulti razzisti per la maggior parte della partita, il Var ha tolto un rigore clamoroso. Il pareggio della Fiorentina è arrivato con l'ex di turno, Mandragora. Spalletti nel post partita ha ribadito: "Stiamo facendo gli stessi errori", ma allo stesso tempo ha ammesso "Qualcosa andrò a cambiare".