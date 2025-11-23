Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Momento Juve, Ferrara: “Quello che dice Spalletti è la verità”. Toni: “Per arrivare in Champions deve…"

Il dibattito sui bianconeri nel post gara contro la Fiorentina si accende sul discorso dei risultati e i tanti pareggi da inizio stagione
4 min
JuventusFerraraToni
Momento Juve, Ferrara: “Quello che dice Spalletti è la verità”. Toni: “Per arrivare in Champions deve…"© Redazione
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Due vittorie negli ultimi due mesi, con Udinese e Cremonese, arrivate post esonero di Tudor e la difficoltà di non riuscire a portare a casa tre punti nemmeno contro una Fiorentina ultima in classifica. Nonostante il vantaggio firmato da Kostic alla fine è l'ex Mandragora a ristabilire la parità e l'1-1 finale del Franchi. Il terzo pareggio di fila con Spalletti in panchina e un dibattito sempre più acceso sulle possibilità dei bianconeri di restare in lotta per i vertici. L'allenatore l'ha sottolineato: "Dobbiamo avere l'ambizione di provare a vincere lo scudetto ma non che c'è da vincerlo" rispondendo così alla domanda del giornalista sulle possibilità in Serie A in stagione, salvo poi confermare che "c'è da alzare il livello"

Ferrara: "È un po' di tempo che cerchiamo di capire"

Nel post gara di Dazn il dibattito sulla Juve si è acceso con le parole di tre ex bianconeri: da Ferrara a Toni passando per Hernanes. La discussione è iniziata con i numeri dei bianconeri negli ultimi due mesi e i soli due successi: "È un po' di tempo che cerchiamo di capire se questa squadra riesca a cambiare ritmo - ha sottolineato Ferrara -. È inevitabile, voi fate questi confronti come avete messo Tudor con Spalletti... ma non è scritto da nessuna parte debba vincere lo scudetto quest'anno, è una società abituata per vincerlo. Poi quello che dice Spalletti è la verità e lui lo sa benissimo quali sono gli obiettivi. Spalletti che è un allenatore importante ha detto cose altrettanto importanti in conferenza, ovvero che il livello va alzato"

Toni-Hernanes e la lotta Champions

Un pensiero in più anche quello di Hernanes: "Vedendo quei dati con 8 pareggi, penso... la squadra non ha la forza per vincere, ma essendo la Juve riesce comunque a non perdere, quindi pareggia. La realtà è questa...". E qui risponde anche Toni: "Una Juve che vuole lottare per arrivare in Champions e non per vincere lo scudetto deve comunque alzare il livello. E deve fare di più, alcuni meriti alla Fiorentina glieli do, ma la Juventus deve fare molto di più per arrivare tra le prime quattro". Proprio sulla lotta Champions ha chiuso Ferrara: "L'Atalanta sta vivendo un momento di difficoltà ma di solito è lì a lottare, ma penso anche al Bologna o al Como. Non essendo abituati fa capire anche la voglia che ci puoi mettere per restare a quei livelli"

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Juve, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS