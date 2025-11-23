Momento Juve, Ferrara: “Quello che dice Spalletti è la verità”. Toni: “Per arrivare in Champions deve…"

Due vittorie negli ultimi due mesi, con Udinese e Cremonese , arrivate post esonero di Tudor e la difficoltà di non riuscire a portare a casa tre punti nemmeno contro una Fiorentina ultima in classifica. Nonostante il vantaggio firmato da Kostic alla fine è l'ex Mandragora a ristabilire la parità e l'1-1 finale del Franchi . Il terzo pareggio di fila con Spalletti in panchina e un dibattito sempre più acceso sulle possibilità dei bianconeri di restare in lotta per i vertici. L'allenatore l'ha sottolineato: "Dobbiamo avere l'ambizione di provare a vincere lo scudetto ma non che c'è da vincerlo" rispondendo così alla domanda del giornalista sulle possibilità in Serie A in stagione, salvo poi confermare che "c'è da alzare il livello".

Ferrara: "È un po' di tempo che cerchiamo di capire"

Nel post gara di Dazn il dibattito sulla Juve si è acceso con le parole di tre ex bianconeri: da Ferrara a Toni passando per Hernanes. La discussione è iniziata con i numeri dei bianconeri negli ultimi due mesi e i soli due successi: "È un po' di tempo che cerchiamo di capire se questa squadra riesca a cambiare ritmo - ha sottolineato Ferrara -. È inevitabile, voi fate questi confronti come avete messo Tudor con Spalletti... ma non è scritto da nessuna parte debba vincere lo scudetto quest'anno, è una società abituata per vincerlo. Poi quello che dice Spalletti è la verità e lui lo sa benissimo quali sono gli obiettivi. Spalletti che è un allenatore importante ha detto cose altrettanto importanti in conferenza, ovvero che il livello va alzato".

Toni-Hernanes e la lotta Champions

Un pensiero in più anche quello di Hernanes: "Vedendo quei dati con 8 pareggi, penso... la squadra non ha la forza per vincere, ma essendo la Juve riesce comunque a non perdere, quindi pareggia. La realtà è questa...". E qui risponde anche Toni: "Una Juve che vuole lottare per arrivare in Champions e non per vincere lo scudetto deve comunque alzare il livello. E deve fare di più, alcuni meriti alla Fiorentina glieli do, ma la Juventus deve fare molto di più per arrivare tra le prime quattro". Proprio sulla lotta Champions ha chiuso Ferrara: "L'Atalanta sta vivendo un momento di difficoltà ma di solito è lì a lottare, ma penso anche al Bologna o al Como. Non essendo abituati fa capire anche la voglia che ci puoi mettere per restare a quei livelli".

