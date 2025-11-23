Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Juve, per Spalletti terzo pari di fila: Firenze non è il rinascimento bianconero

Una “fucilata nella notte” di Kostic nel recupero di primo tempo, risposta di Mandragora in avvio di ripresa. Vlahovic fallisce un’occasione clamorosa, ma prima è polemica per la decisione di Doveri che assegna un rigore ai bianconeri e poi lo toglie al Var
Juve, per Spalletti terzo pari di fila: Firenze non è il rinascimento bianconero© LAPRESSE
Cristiano Corbo
5 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

INVIATO A FIRENZE - Una fucilata nella notte, e niente più. Firenze non è il rinascimento bianconero, è semmai l'ennesima prova di una squadra compassata, complicata, difficile da capire e però pure da affrontare. Insomma: è una roba da 1-1, pure su un campo complicato, pure con una squadra che s'incastra nelle proprie paure, tra classifica e ambiente che non rinuncia al suo status, a prescindere dal passato più recente. Segna Kostic, sul finire del primo tempo. Risponde Mandragora, sull'inizio del secondo. Un paio di spari improvvisi e improvvisati. Uno spiovente recuperato a fatica che diventa un mancino velenoso, l'altro è un gioco pulito di Kean e un sinistro siderale come la distanza da cui viene scagliato. Tant'è: è nell'innaturalità delle cose, di quelle viste e di quelle attese. Perché una gara così non era solo pronosticabile: era proprio prevedibile. E a proposito di previsioni, nonostante rivoluzioni mezze sbandierate, alla fine Lucio non ha cambiato. Anzi: ha pure rafforzato la base di partenza, sbiadendo il copyright di Tudor e provando a innovare, a trovare dentro di sé - e nella rosa a disposizione - almeno un passo differente.

Le scelte e le cose che non vanno

Perciò, ancora, difesa a tre: ma con Kelly basso (e Gatti va fuori). Perciò Kalulu e Koop da terzi, ma con licenza di condurre palla; perciò Kostic a sinistra, ma con Cambiaso a destra, trasformandolo presto in un centrocampista aggiunto. Risultati? Pochi. E tra le cose che non vanno: Locatelli e Thuram filtri con peccati di dinamismo, Yildiz lucina da buonanotte, McKennie disturbatore senza avere realmente una strada da percorrere. Almeno, Vlahovic sta bene. E la scelta è giusta, come quella di lanciare Kean dall'altro lato, col supporto di Piccoli e una mediana leggera, più retroguardia a tre. Vanoli ha subito capito il caposaldo per affrontare ad armi pari i bianconeri: raddoppio costante sul numero dieci e aggressività finché ce n'è, finché si può. Paga. Eccome. Persino all'inizio, quando s'intuisce quanto e come il pubblico avrà un atteggiamento e Vlahovic ne avrà un altro, di immediata risposta. Risposte che deve dare pure Moise Kean, chiamato a trascinare la Viola dalle sabbie mobili, o quantomeno a rialzare la testa con atteggiamento da leader. Bastava chiederglielo.

Rigore revocato alla Juve

Così, al 12', quando parte da destra e sfida per la prima volta la difesa bianconera, quest'ultima si mostra ballerina, preoccupata, un po' come Marì dalla rabbia che esterna Dusan Vlahovic: al 14', il serbo prende palla sull'out destro e sembra poter avere solo lo scarico come unica giocata plausibile. Poi sterza, s'inventa un tacco, supera di tunnel l'avversario e viene atterrato. Calcio di rigore ed è paura prima del delirio: ma non è Las Vegas, né Doveri è un cuor di leone. Ascolta il Var, la va a rivedere, ravvisa un tocco di Dusan che cronologicamente arriva prima. E allora rifà, subito dopo aver fatto. La Fiesole esulta come un gol, e la Fiorentina si fa trascinare fino al 25', quando Kean prende metri e affronta Koop, finta e controfinta, tiro secco: traversa. Pare il preludio a un'altra partita, a capovolgimenti di fronte, e invece il timore si mangia le giocate. Piedini e braccini. Fino alla corsa solitaria di Vlahovic, è il trentacinquesimo: Marì si blocca e DV9 va, va che è una meraviglia, va da solo che è c'è giusto De Gea. Salta lo spagnolo e no, non calcia, si fa rimontare da Pongracic e perde il tempo, come l'occasione.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Conceicao per smuoverla un po'...

Per sua fortuna, a metterci una pezza arriva Kostic, quand'è il 50'. Da un batti e ribatti in area, il pallone è sul mancino, e il mancino è scaraventato in rete: 1-0. Finisce il primo tempo e Firenze mugugna. Dura 3 minuti: servono alla rinascita viola, e a Mandragora per infilare un sinistro tanto spavaldo quanto preciso. L'1-1 non era nell'aria, ma tante cose riverberano al Franchi. Al 6' della ripresa Di Gregorio salva sul destro di Kean, all'8' Piccoli si divora il vantaggio a due passi. Serve pazienza e tenta di spezzarla Yildiz, con la prima e unica serpentina: niente, conclusione debole. Spalletti cambia, forse tardi: a metà ripresa Miretti per la regia, al 30' Chico per smuoverla un po'. Conceiçao è il vero spacca-partita, da lui arrivano almeno tre occasioni, mai nitide ma comunque utili per spezzare la lenta frenesia bianconera. Sembra un ossimoro e invece non lo è: è l'anima di questa Juventus. Anche nei saluti finali. È al quinto pareggio in 12 partite, è più lontana dagli obiettivi prefissati. È che «la fucilata nella notte» non è abbastanza se non c'è «gente da Juve».

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

INVIATO A FIRENZE - Una fucilata nella notte, e niente più. Firenze non è il rinascimento bianconero, è semmai l'ennesima prova di una squadra compassata, complicata, difficile da capire e però pure da affrontare. Insomma: è una roba da 1-1, pure su un campo complicato, pure con una squadra che s'incastra nelle proprie paure, tra classifica e ambiente che non rinuncia al suo status, a prescindere dal passato più recente. Segna Kostic, sul finire del primo tempo. Risponde Mandragora, sull'inizio del secondo. Un paio di spari improvvisi e improvvisati. Uno spiovente recuperato a fatica che diventa un mancino velenoso, l'altro è un gioco pulito di Kean e un sinistro siderale come la distanza da cui viene scagliato. Tant'è: è nell'innaturalità delle cose, di quelle viste e di quelle attese. Perché una gara così non era solo pronosticabile: era proprio prevedibile. E a proposito di previsioni, nonostante rivoluzioni mezze sbandierate, alla fine Lucio non ha cambiato. Anzi: ha pure rafforzato la base di partenza, sbiadendo il copyright di Tudor e provando a innovare, a trovare dentro di sé - e nella rosa a disposizione - almeno un passo differente.

Le scelte e le cose che non vanno

Perciò, ancora, difesa a tre: ma con Kelly basso (e Gatti va fuori). Perciò Kalulu e Koop da terzi, ma con licenza di condurre palla; perciò Kostic a sinistra, ma con Cambiaso a destra, trasformandolo presto in un centrocampista aggiunto. Risultati? Pochi. E tra le cose che non vanno: Locatelli e Thuram filtri con peccati di dinamismo, Yildiz lucina da buonanotte, McKennie disturbatore senza avere realmente una strada da percorrere. Almeno, Vlahovic sta bene. E la scelta è giusta, come quella di lanciare Kean dall'altro lato, col supporto di Piccoli e una mediana leggera, più retroguardia a tre. Vanoli ha subito capito il caposaldo per affrontare ad armi pari i bianconeri: raddoppio costante sul numero dieci e aggressività finché ce n'è, finché si può. Paga. Eccome. Persino all'inizio, quando s'intuisce quanto e come il pubblico avrà un atteggiamento e Vlahovic ne avrà un altro, di immediata risposta. Risposte che deve dare pure Moise Kean, chiamato a trascinare la Viola dalle sabbie mobili, o quantomeno a rialzare la testa con atteggiamento da leader. Bastava chiederglielo.

Rigore revocato alla Juve

Così, al 12', quando parte da destra e sfida per la prima volta la difesa bianconera, quest'ultima si mostra ballerina, preoccupata, un po' come Marì dalla rabbia che esterna Dusan Vlahovic: al 14', il serbo prende palla sull'out destro e sembra poter avere solo lo scarico come unica giocata plausibile. Poi sterza, s'inventa un tacco, supera di tunnel l'avversario e viene atterrato. Calcio di rigore ed è paura prima del delirio: ma non è Las Vegas, né Doveri è un cuor di leone. Ascolta il Var, la va a rivedere, ravvisa un tocco di Dusan che cronologicamente arriva prima. E allora rifà, subito dopo aver fatto. La Fiesole esulta come un gol, e la Fiorentina si fa trascinare fino al 25', quando Kean prende metri e affronta Koop, finta e controfinta, tiro secco: traversa. Pare il preludio a un'altra partita, a capovolgimenti di fronte, e invece il timore si mangia le giocate. Piedini e braccini. Fino alla corsa solitaria di Vlahovic, è il trentacinquesimo: Marì si blocca e DV9 va, va che è una meraviglia, va da solo che è c'è giusto De Gea. Salta lo spagnolo e no, non calcia, si fa rimontare da Pongracic e perde il tempo, come l'occasione.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus
1
Juve, per Spalletti terzo pari di fila: Firenze non è il rinascimento bianconero
2
Conceicao per smuoverla un po'...

Juve, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS