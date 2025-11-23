Da Calhanoglu a Mandragora: Juve, allarme tiri da fuori area. Non è più una semplice coincidenza

INVIATO A FIRENZE - Sono cambiati tecnici, interpreti, assetti e motivazioni, eppure la Juventus rimane schiava delle solite cattive abitudini. Sì, perché c’è un dettaglio - ormai nemmeno troppo piccolo - che continua a riportarla indietro, come un elastico che si tende e poi schiocca: i gol incassati dal limite dell’area di rigore. Un marchio di fabbrica negativo che resiste al cambio in panchina, alle promesse di compattezza, ai dieci giorni di sosta che avrebbero dovuto rimettere in ordine le idee. E invece no: anche contro la Fiorentina , ecco palesarsi il medesimo scenario, con il golasso di Mandragora dalla distanza. Una botta violenta e potente, che probabilmente sarebbe passata inosservata se non fosse l’ennesima subita in questo modo. Basti pensare alla gara vinta contro l’Inter, e al gol del momentaneo 1-1 di Calhanoglu , anche in quel caso dal limite dell’area di rigore, complice l’ingenuità del reparto arretrato (che conosceva bene le doti balistiche del turco).

Juve, quanti gol subiti da fuori area

O ancora a tre dei quattro gol incassati in casa con il Dortmund: quelli di Adeyemi, Nmecha e Yan Couto. Per arrivare poi alla rete di Basic e - appunto - a quella di ieri di Mandragora. Tutti nati dal nulla. O meglio: da un disinteresse evidente dei centrali bianconeri nel tentare l’anticipo a ridosso dell’area di rigore. È lì, in quella zona di campo che sembra terra di nessuno, che la Juve continua a mostrare tutte le sue crepe. I centrali arretrano troppo spesso, quasi spaventati, lasciando agli avversari la libertà di concludere, pur di scongiurare il rischio di subire imbucate. Non è una semplice coincidenza, non più: è una fotografia nitida di un problema che attraversa gestione passata e presente, un difetto che si ripresenta a ogni partita come un richiamo fin troppo chiaro. Servirebbero letture più rapide, uscite forte sul portatore di palla per togliergli lo spazio per calciare. In tutto questo, poi, va registrata la complicità del portiere bianconero, Di Gregorio. Non è un processo, anche perché l’ex Monza è forse l’ultimo dei problemi di questa squadra.

Kalulu: "Abbiamo concesso troppi errori. Ci abbiamo provato"

Certo è che su questi sviluppi, Di Gregorio continua a mostrare un’insufficiente dose di reattività. Caratteristica che, quando chiamato in causa in area, non gli è mai mancata. Spalletti guarda, registra, e sa di avere tra le mani una Juve ancora incompiuta. E mentre il pari con la Viola scivola via lasciando retrogusto amaro, il messaggio è semplice quanto urgente: non si può competere ai vertici continuando a concedere tiri puliti in quella zona. «Abbiamo concesso troppi errori - ha sottolineato Pierre Kalulu a margine del match -. Ci abbiamo provato fino alla fine ma non è stato sufficiente. Siamo consapevoli di dover migliorare e siamo fiduciosi per affrontare le prossime gare. Non mi piace troppo parlare di aspetti tattici, facendo paragoni con il passato. Non voglio dire cazzate. So solo che quando siamo in vantaggio dobbiamo imparare ad ammazzare la partita. Altrimenti diamo sempre la chance all’avversario di tornare in gara».

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE