Guida, quella risposta a Conte e la "cattiva fede": contro la Juve se l'è sentita

Da arbitro a Var, da non sentirsela a sentirsela quando neanche si potrebbe. Sì, perché da protocollo il contatto Pablo Marì-Vlahovic era già stato valutato (e correttamente) da Doveri. Calcio di rigore per la Juventus. Poi il richiamo da Guida al Var, la revisione al monitor e il tanto atteso annuncio che voleva quasi tutto lo stadio: “Il numero nove della Juventus commette fallo in attacco”. Poi i gol di Kostic, Mandragora e Fiorentina-Juve finisce 1-1. Guida se l’é sentita. Non come nel 2013 o qualche anno dopo, quando avrebbe dovuto. Da protocollo ieri non avrebbe potuto, ma l'episodio che ha coinvolto Dusan è solo l'ennesima prova di come ci sia, dopo anni, ancora tanta, troppa confusione sull'utilizzo della tecnologia in campo.
Guida, i precedenti
Ma torniamo indietro a più di 10 anni fa. 26 gennaio 2013, Juve-Genoa finisce 1-1 con i gol di Quagliarella e Borriello. Sul risultato di parità Antonelli trattiene nettamente Vucinic in area di rigore: si gioca. Nel terzo e ultimo minuto di recupero l'altra beffa, quella che fa impazzire tutti: Granqvist cicca un rinvio e goffamente si manda il pallone sul braccio largo. Lichsteiner e Vucinic ammoniti per proteste, Conte entra in campo furioso. Chi arbitrava? Marco Guida. Sì, l'addetto al Var di ieri sera.
Conte e il "Non me la sono sentita"
In quell'occasione l'ex tecnico bianconero ci andò durissimo nel post partita sottolineando: "Se io ascolto determinate cose, 'vergogna' è il minimo che posso dire. Vogliamo che ci sia equità, avrei accettato le scuse, non una risposta del genere". La spiegazione subito dopo: "Penso ci sia poco da spiegare, tutti hanno visto determinati episodi, non è la prima volta, è da un po' che usiamo il bon ton, augurandoci che non ci sia rissa mediatica. Oggi siamo andati un po' oltre. Accetto che mi si dica di non aver visto, non che non se l'è sentita. Tutti hanno detto che era rigore, l'arbitro non può dire che non se la sente di assegnarlo. Questo non è calcio". Chiaro, diretto, alla Conte. E non fu l'unico.
Marotta furioso e l'altro precedente
L'episodio fu così assurdo che intervenì anche Marotta: "Non posso pensare alla cattiva fede, ma diventa difficile per un arbitro di Torre Annunziata, provincia di Napoli, dirigere una gara della Juventus in lotta per il titolo con gli azzurri. È una designazione infelice. Immaginate cosa potrebbe succedere se un arbitro di Torino dovesse dirigere il Napoli?". Quello di Juve-Genoa, in ogni caso, non è l'unico precedente con Guida che fa storcere il naso ai tifosi bianconeri. 28 aprile 2017, Atalanta-Juventus: palla spiovente in area di rigore, Toloi salta con il braccio altissimo accanto a Chiellini e colpisce il pallone con la mano. Niente calcio di rigore anche in quel caso. Una mancanza di personalità, appunto. Personalità che invece è uscita fuori proprio quando da regolamento andava messa da parte.
