Guida, quella risposta a Conte e la "cattiva fede": contro la Juve se l'è sentita

Conte e il "Non me la sono sentita"

In quell'occasione l'ex tecnico bianconero ci andò durissimo nel post partita sottolineando: "Se io ascolto determinate cose, 'vergogna' è il minimo che posso dire. Vogliamo che ci sia equità, avrei accettato le scuse, non una risposta del genere". La spiegazione subito dopo: "Penso ci sia poco da spiegare, tutti hanno visto determinati episodi, non è la prima volta, è da un po' che usiamo il bon ton, augurandoci che non ci sia rissa mediatica. Oggi siamo andati un po' oltre. Accetto che mi si dica di non aver visto, non che non se l'è sentita. Tutti hanno detto che era rigore, l'arbitro non può dire che non se la sente di assegnarlo. Questo non è calcio". Chiaro, diretto, alla Conte. E non fu l'unico.