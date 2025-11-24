"Quella Juve irripetibile, l'incognita e i rischi Bodo. Chi mi ha cambiato la vita"

Quali giocatori l’hanno impressionata in Serie A? "Raramente ho visto una squadra giocare meglio del Napoli di Sarri. Mertens e Insigne mi lasciarono a bocca aperta, così come Hamsik. Ma da juventino penso alla squadra di Allegri: quanti campioni, da Buffon a Higuain. Un gruppo irripetibile per certi aspetti".

Prima trasferta in Serie A per lei: 1-1 contro l’Inter di De Boer a San Siro. "Me la ricordo bene, che clima a San Siro. Lì ho capito di aver realizzato un sogno. Ballardini venne cacciato poco dopo e arrivò De Zerbi, l’uomo che mi ha cambiato la vita".

Spieghi meglio. "È stato il miglior allenatore della mia carriera, mi ha insegnato tanto a livello calcistico e umano. Lavora sui dettagli come nessun altro. Mi ha dato coraggio, mi ha regalato consapevolezza, con lui sono cambiato. Quando smetterò vorrei fare il suo stesso percorso: non lo ringrazierò mai abbastanza".

Il Bodo Glimt ormai è una realtà in Europa. Qual è il vostro segreto? "Il focus sulla prestazione e mai sui risultati, così come in tutta la Norvegia. Solo così si può giocare con la testa libera, soltanto in questo modo i giovani possono crescere senza fretta. E poi, rispetto all’Italia, qui i club hanno meno persone con potere decisionale: ognuno ha i propri ruoli".