Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

"Così non si va in Champions": dai silenzi del Franchi ai confronti a Vinovo, ecco il patto Juve

La squadra bianconera è delusa e vede nel pari di Firenze un punto di non ritorno: prima della rivoluzione tattica, serve una risposta sul piano mentale per invertire il trend
Lorenzo Aprile
5 min
juveSpallettiVinovo
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - Perdersi per ritrovarsi. E no, non è retorica, ma la tiepida e condivisa speranza che ogni giocatore della Juventus serba nel cuore dopo il pari di Firenze. L’ennesimo di una stagione sincopata, contraddittoria e mai davvero cominciata. Almeno, non nel modo in cui sperava la dirigenza bianconera, dopo il caos delle precedenti gestioni tecniche. Spalletti è stato chiamato per rimettere ordine - anche se ci ha tenuto più volte a sottolineare che i suoi ragazzi sono ‘ordinatissimi’ -, per ridare un’identità calcistica a un gruppo sfilacciato. Non tanto in termini di rapporti interpersonali, quanto più nel modo in cui i vari interpreti coesistono all’interno del campo. Sono anni ormai che alla Juventus il gioco di squadra ha lasciato spazio alle intuizioni dei singoli. I vari cambi in panchina non hanno portato allo sviluppo di trame offensive - e non - codificate. L’impressione è di ritrovarsi ogni anno di fronte al medesimo scenario. Una squadra nevrotica, ingenua, in costante balia degli episodi e mai davvero padrona del proprio destino. La gara con la Fiorentina fa scuola in questo senso: la Juve ha trascorso gran parte del primo tempo nella metà campo avversaria per poi trovare il gol del vantaggio allo scadere.

Juve, parla Spalletti: "Al momento siamo sotto il livello"

Anche qui, grazie al guizzo di un singolo, Filip Kostic. Il modo migliore per approcciare l’intervallo con tranquillità, e confrontarsi sugli accorgimenti da porre in essere per indirizzare la gara dalla propria parte. Invece riecco la solita ingenuità nella gestione dei momenti clou della gara, con la Viola che - tre minuti dopo il rientro in campo - ha trovato subito il pari. Da lì il nulla. E non ha alcun senso arrampicarsi sugli episodi arbitrali - il rigore su Vlahovic c’era, per carità -, se nel corso della gara non sei mai riuscito a renderti davvero pericoloso. Come ha ammesso, del resto, lo stesso Spalletti al termine della partita: «Al momento siamo sotto il livello di calcio che dobbiamo esibire: è inutile andare ad acchiappare gli episodi… Se non si alza il livello faremo sempre questi risultati. Penso di poter riuscire a far dare di più ai miei giocatori. Il fatto di averli visti così dispiaciuti nello spogliatoio mi fa ben sperare». Nella pancia del Franchi, i bianconeri sono rimasti a lungo in silenzio. Non ci sono stati discorsi motivazionali né da parte del tecnico né da parte dei senatori.

Il confronto sul sintetico di Vinovo

È bastato guardarsi negli occhi per capire che quel pari ha assunto i connotati della nuova frontiera bianconera. Che la Juve è arrivata lì dove una stagione o cambia direzione o si spegne. Punto. I confronti di ieri - sul sintetico di Vinovo, dove la Juve si è allenata per prendere dimestichezza con la superficie in vista della trasferta di Bodo - hanno poi fugato ogni dubbio: tutti e proprio tutti convengono sul fatto che di questo passo conquistare il quarto posto sia impossibile. E tutti, allo stesso modo, sembrano essersi assunti la propria fetta di colpa, promettendosi a vicenda di essere pronti a sacrificare tutto pur di invertire il trend alla svelta. Spalletti ha apprezzato, ben conscio che senza questi attributi non vi è modulo o sistema di gioco che possa tirar fuori i bianconeri dal limbo della mediocrità. La qualificazione in Champions è molto più di un traguardo stagionale. Un imperativo che non ammette deroghe. Specie al netto del recente aumento di capitale che - senza i 50 milioni garantiti alla Juve per la sola partecipazione - verrebbe vanificato del tutto.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS