Mentalità Juve "appiattita", si crea il caso Yildiz e "Spalletti credibile ma...": l'analisi di Sky

Torino e Fiorentina sono stati soltanto gli ultimi due pareggi di una lunga serie . Soltanto in campionato, infatti, la Juventus ha già pareggiato ben 5 partite su un totale di 12. Tante, troppe per una squadra che vuole puntare alla testa della classifica. Di questo argomento hanno parlato nel corso di Sky Calcio Club, con Caressa che ha detto: " Cambiano gli allenatori ma continuano a pareggiare ( Anche Tacchinardi rivede la Juve di Tudor ) . Pareggiano con Motta, pareggiano con Tudor, pareggiano con Spalletti. Cambiano i moduli ma i risultati restano gli stessi". Bergomi ha quindi confermato: " La struttura è sempre quella. Difesa a tre, gli esterni . Mi piacerebbe vedere Yildiz più dentro al campo ma anche contro la Fiorentina non ha fatto una buona partita. Luciano è credibile ma alla squadra forse manca personalità . Devi fare la partita e non subirla. Diventano importanti giocatori che erano fuori dal progetto e poi rientrano, come Kostic ".

Troppa responsabilità a Yildiz?

Marchegiani ha aggiunto: "Alla Juve servirebbero giocatori di maggior talento che incidano di più. Si è sempre parlato di Thuram e Yildiz come i migliori, e Vlahovic che è il numero 9. Fanno la buona giocata ma poi davanti alla porta devono fare gol. Sono i più bravi ma fanno meglio i gregari". "Non pensate che sia data troppa responsabilità a Yildiz? - ha continuato Caressa - Se guardiamo ai numeri nelle ultime partite ha partecipato solo al 2, 3, 4% dei tocchi della squadra. Il suo rating è mediocre. Ieri tocchi in area 0, occasioni create 1. È isolato, non dialoga con gli altri e non partecipa all'azione". La pensa allo stesso modo Costacurta: "Non è in un buon periodo, c'è poco coraggio nelle azioni della Juve. Troppi passaggi in orizzontale". "La prima mezz'ora è stato un tiki-taka stucchevole nella loro metà campo", ha commentato Caressa.