Juve, silenzio tombale tra torti e razzismo mentre fuori anche il Real Madrid urla: Perez scatenato

La forza del Real

"La partita di Miami è un altro esempio perfetto di ciò che sta accadendo in Spagna e di quanto sia difficile per la maggior parte dei club alzare la voce contro i leader del calcio", afferma Perez. "Nonostante l'opinione diffusa contro la partita di Miami, per quanto ne sappiamo, nessun club ha segnalato la situazione al Consiglio superiore dello sport, tranne il Real Madrid. E questa è un'ulteriore prova. Abbiamo la forza istituzionale per affrontare queste situazioni che sono chiaramente contrarie agli interessi dei club stessi. Ma la questione non è risolta. Ora è il momento di stabilire le responsabilità appropriate. Il presidente della Liga e il presidente della Federazione hanno promosso una partita irregolare che ha violato il regolamento e, a nostro avviso, ha chiaramente alterato la competizione. Il Real Madrid è l'unico club ad essersi costituito parte lesa nel procedimento legale nel caso Negreira. Potete essere molto orgogliosi del Real Madrid. Onestamente - conclude - vi dico che siamo più forti che mai. Siamo il miglior club del mondo in termini sportivi, economici e istituzionali".