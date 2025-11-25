Juve e Spalletti, fuoco e fiamme a Bodo per non bruciare 30 milioni ma solo la maledizione norvegese

Spalletti torna in Norvegia

Il pensiero inevitabilmente torna indietro di qualche mese, all’inizio di giugno, quando a Oslo la Norvegia ha travolto la Nazionale azzurra allora guidata dall’attuale tecnico della Juventus: un 3-0 in 45 minuti senza storia, poi confermato a Milano, stavolta con Gattuso ct, nel 4-1 del match di ritorno che ha sentenziato l’obbligo, per l’Italia, di passare dagli spareggi di marzo 2026 per accedere al Mondiale americano. Tutto è diverso, tutto è cambiato, perché il Bodo/Glimt non è certo la selezione di Haaland e Nusa, ma i cattivi presagi sono comunque da scacciare via in fretta, per evitare di trasformare tutto in una maledizione. Tuttavia c’è anche una mera questione economica di cui tenere conto: la rincorsa in campionato a un posto per la prossima Champions League è ancora lunga e aperta, ma quella per raggiungere gli ottavi di finale – obiettivo già inserito nel bilancio del club bianconero – è già diventata molto complessa e rischierebbe di trasformarsi in disperata qualora non dovesse arrivare stasera una vittoria all’Aspmyra Stadion.