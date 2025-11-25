Esuberi Juve? Macché, un patrimonio sciupato: da Huijsen a Soulé e il downgrade peggiore

Evidentemente non bastava il pari indigesto di Firenze contro l’ultima della classe: a macchiare ulteriormente il weekend bianconero ci ha pensato l’ultima puntata del genere più temuto, quello dei rimpianti. Sì, perché mentre la squadra di Spalletti, delusa e spaesata, scendeva sul sintetico di Vinovo per la seduta di scarico, tre prodotti della Next Gen - costretti troppo presto a salutare Torino per far respirare il bilancio - brillavano contemporaneamente in tre diversi angoli d’Europa. Savona ha scelto uno dei teatri più prestigiosi per lasciare il segno, Anfield Road, spedendo in porta sotto la Kop la palla del 2-0. Il gol che, di fatto, ha spezzato le gambe al Liverpool, indirizzando il match di Premier in favore del Nottingham Forest.
Juve, sacrifici giusti?
Subito dopo è toccato a Matias Soulé in quel di Cremona, dove ha stappato la gara con l’ennesima perla di sinistro da fuori area. Per ultimo, Dean Huijsen, protagonista del 2-2 del Real ad Elche contro la formazione di Sarabia. Tre gol diversi, ma tutti decisivi, a completare un triangolo geografico di 773.000 chilometri quadrati, utile per rispolverare il solito interrogativo: perché questi ragazzi riacquistano valore, fiducia e status lontano dalle mura della Continassa? Ma soprattutto, se sono stati “sacrificati” per poter finanziare gli ultimi tre mercati in entrata, siamo davvero sicuri che chi sia arrivato al loro posto possa ritenersi migliore? Il caso Huijsen, tra questi, resta il più emblematico e discusso - se vogliamo - in virtù della sua svendita al Bournemouth per appena 20 milioni.
Huijsen inamovibile, Soulé certezza
Una plusvalenza dolorosa per la Juve che, nell’estate successiva, ha visto lo spagnolo accasarsi al Real per 62 milioni. Oggi Huijsen, a vent’anni, è ormai un titolare inamovibile dell’11 di Xabi Alonso, che non ci ha mai rinunciato in Liga dall’inizio della stagione. Discorso simile per Soulé: dopo due stagioni alla Juve con appena 4 presenze da titolare, a Roma ha trovato la sua dimensione calcistica. Gasperini gli ha affidato le chiavi della trequarti e l’argentino - reduce da un finale di stagione eccellente con Ranieri - ha spiccato definitivamente il volo, trascinando di giornata in giornata i giallorossi al primo posto in Serie A. Alla faccia dell’esubero... Savona - forse - rispetto a questi due gioielli della Next, sembrava un profilo decisamente più epurabile.
Da Savona a Joao Mario
Specie al netto di chi avrebbe dovuto prenderne il posto: e cioè uno tra Molina, Arnau Martinez e Wesley. Alla fine, nessuno di questi ha aperto davvero all’approdo in bianconero, e la Juve ha virato su Joao Mario, scambiandolo con Alberto Costa. Un profilo in evidente difficoltà, bocciato subito da Tudor e con appena 11 minuti all’attivo dall’approdo in bianconero di Spalletti. Insomma, un downgrade fatto e finito se consideriamo l’apporto di Savona in Premier League, dove si è messo in luce con 2 reti in 7 presenze. E così, mentre altrove fioriscono carriere che a Torino non hanno mai avuto davvero il tempo di sbocciare, resta l’amara sensazione di un patrimonio tecnico ed economico che continua ad essere dissipato con troppa leggerezza. Ogni gol segnato lontano dalla Continassa diventa allora una piccola ferita, un promemoria implacabile di ciò che poteva essere e non è stato.
