Esuberi Juve? Macché, un patrimonio sciupato: da Huijsen a Soulé e il downgrade peggiore

Una plusvalenza dolorosa per la Juve che, nell’estate successiva, ha visto lo spagnolo accasarsi al Real per 62 milioni. Oggi Huijsen, a vent’anni, è ormai un titolare inamovibile dell’11 di Xabi Alonso, che non ci ha mai rinunciato in Liga dall’inizio della stagione. Discorso simile per Soulé: dopo due stagioni alla Juve con appena 4 presenze da titolare, a Roma ha trovato la sua dimensione calcistica. Gasperini gli ha affidato le chiavi della trequarti e l’argentino - reduce da un finale di stagione eccellente con Ranieri - ha spiccato definitivamente il volo, trascinando di giornata in giornata i giallorossi al primo posto in Serie A. Alla faccia dell’esubero... Savona - forse - rispetto a questi due gioielli della Next, sembrava un profilo decisamente più epurabile.

Da Savona a Joao Mario

Specie al netto di chi avrebbe dovuto prenderne il posto: e cioè uno tra Molina, Arnau Martinez e Wesley. Alla fine, nessuno di questi ha aperto davvero all’approdo in bianconero, e la Juve ha virato su Joao Mario, scambiandolo con Alberto Costa. Un profilo in evidente difficoltà, bocciato subito da Tudor e con appena 11 minuti all’attivo dall’approdo in bianconero di Spalletti. Insomma, un downgrade fatto e finito se consideriamo l’apporto di Savona in Premier League, dove si è messo in luce con 2 reti in 7 presenze. E così, mentre altrove fioriscono carriere che a Torino non hanno mai avuto davvero il tempo di sbocciare, resta l’amara sensazione di un patrimonio tecnico ed economico che continua ad essere dissipato con troppa leggerezza. Ogni gol segnato lontano dalla Continassa diventa allora una piccola ferita, un promemoria implacabile di ciò che poteva essere e non è stato.

