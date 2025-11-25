Juve e Fondazione Libellula contro la violenza sulle donne: le iniziative e il comunicato ufficiale

La Juventus ha presentato la campagna 'I Believe You', sviluppata e pensata con Fondazione Libellula . In occasione del 25 novembre , giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il club bianconero vuole schierarsi per dare forza e credibilità a chi vive situazioni di violenza. "Il primo ostacolo non è solo denunciare, ma trovare qualcuno disposto a crederti - sottolinea la società della Continassa attraverso una nota ufficiale -. per contrastare questo fenomeno che nasce I Believe You: un messaggio di fiducia e accoglienza verso chi decide di rompere il silenzio o vorrebbe farlo". A partire dal 25 novembre, sticker dedicati con la scritta I Believe You verranno posizionati in diversi luoghi della Società: dall' Allianz Stadium all'Headquarter, dal Training Center della Continassa all'Allianz Training Center di Vinovo . Gli sticker, semplici e immediati, sono pensati per essere presenti negli spazi quotidiani: bagni, palestre, spogliatoi, uffici. Luoghi in cui spesso nasce la possibilità - e il coraggio - di chiedere aiuto. Ogni sticker contiene un QR code che consente di accedere a una pagina dedicata con: una selezione di numeri e servizi locali a cui rivolgersi in caso di bisogno; le iniziative portate avanti da Juventus e Fondazione Libellula.

La campagna

La campagna rappresenta una nuova tappa del percorso avviato nel 2022 insieme a Fondazione Libellula. A partire da quest’anno, il personale di Juventus potrà contare anche sulle “Ambassador”: due dipendenti che hanno seguito un percorso formativo curato da Fondazione Libellula, diventando punti di riferimento contro la violenza di genere e le discriminazioni. Il loro ruolo è offrire ascolto e supporto a chi vive situazioni di violenza, diventando un ulteriore punto di contatto. "Stai esagerando”, “Sei troppo sensibile”, “Rilassati”: troppe donne che vivono situazioni di violenza non vengono credute. Secondo l’ultima indagine Istat sul tema (“Stereotypes about gender roles and the social image of sexual violence”, 2018), il 10,3% della popolazione crede che le denunce di violenza sessuale siano spesso false. Una ricerca più recente dell’Eurobarometro 2024 conferma che gli stereotipi persistono: circa il 28% degli intervistati pensa che le denunce possano essere esagerate. La percentuale sale al 34% tra gli uomini, contro il 21% tra le donne (“Gender stereotypes - Violence against women”, Eurobarometer Report, EU Commission, February 2024). Il primo ostacolo - quindi - non è solo denunciare, ma trovare qualcuno disposto a crederti. È per contrastare questo fenomeno che nasce I Believe You: un messaggio di fiducia e accoglienza verso chi decide di rompere il silenzio o vorrebbe farlo. Per Juventus dire I Believe You significa schierarsi. Significa non voltarsi dall’altra parte. Significa costruire un ambiente, dentro e fuori dal campo, in cui ogni donna possa sentirsi ascoltata, creduta e supportata.