Juve, l’ultima in Norvegia e la neve: dal disastro di Poznan al Galatasaray e il ricordo di Marocchi

È come se per la Juventus la neve non fosse mai davvero “candida”: ogni volta che cade, porta con sé ricordi non sempre piacevoli. "La neve è bella finché non devi camminarci dentro", recita un vecchio detto e i bianconeri lo sanno bene. A Istanbul, nel famigerato 1-0 del Galatasaray, la partita sospesa e poi ripresa tra fiocchi e fango è stata una trappola perfetta. In Polonia, contro il Lech Poznań, un altro gelo, un altro passo falso: 1-1 e amaro in bocca. Ora la Signora torna al grande freddo, direzione Norvegia, dove il Bodø/Glimt l’aspetta nella sua fortezza in sintetico. La speranza? Spezzare finalmente questo tabù, dimostrando che, una volta tanto, la neve può essere calpestata senza scivolare.
Juve e i precedenti sotto la neve: il disastro di Poznan
Facciamo un salto indietro di 15 anni, alla Juventus erano appena arrivati Agnelli e Marotta per cercare di ricostruire la storia del club. Lo hanno fatto alla grande, ma la partenza è stata in salita, con un settimo posto in campionato e un'eliminazione nei gioroni di Europa League in un girone con un Manchester City che stava studiando per diventare grande, il Salisburgo e il Lech Pozanan. E fermiamoci ora proprio a quest'ultima. L'1-1 sotto la neve della Polonia aveva condannato i bianconeri all'eliminazione, anche se non in modo ufficiale. Una partita approcciata male, con il gol subito da Rudnevs dopo appena dodici minuti. Poi Iaquinta ha provato a dare il via alla rimonta, ma i ragazzi dell'allora allenatore Del Neri non sono andati oltre il pari. Piccola curiosità: quella sera nella Vecchia Signora ha giocato titolare un giovane Vincenzo Camilleri (aveva 18 anni), che ora si trova in Serie D alla Folgore Caratese. Ma non è stato l'ultimo precedente sotto la neve.
Il "campo di patate" di Istanbul
Quando la Juventus ha subito la sconfitta di Istanbul in molti erano degli adolescenti, ora forse sono padri di famiglia. Ma il ricordo è rimasto intatto. Era il 10 dicembre del 2013 e nonostante la neve, le due squadre hanno provato a giocare. Una forzatura durata soli 31 minuti, con il match rinviato al giorno successivo. Drogba aveva liquidato la questione con un semplice: “È la stessa cosa per entrambe le squadre”. Ma non è stato affatto così. Perché, al di là delle condizioni atmosferiche proibitive e dei dubbi sul funzionamento delle serpentine sotto il campo, restava ancora qualcosa da chiarire.
Martedì sera la scena è stata surreale: partita sospesa, squadre in attesa, arbitri nel tunnel pronti a decidere il da farsi. Intanto, sul terreno di gioco, è accaduto l’imprevisto. Gli addetti alla manutenzione hanno pulito in modo impeccabile l’area di sinistra, quella in cui, in caso di ripresa, avrebbe attaccato il Galatasaray, mentre sulla destra si sono limitati a iberare appena le linee. Una differenza evidente, che poi si rivelerà inutile… ma solo per qualche ora. Perché mercoledì, al momento della ripartenza, è successo perfino di peggio. Nella metà campo destra la neve è stata rimossa delicatamente, soffiata via con cura. Dall’altra parte, invece, trattori e pale hanno scavato solchi profondi, rendendo il terreno irregolare e pesante. E guarda caso è esattamente la zona dove il Galatasaray attaccherà nei rimanenti 15 minuti del primo tempo… e dove la Juve dovrà giocare per oltre 45 minuti nella ripresa. Un equilibrio apparente, insomma, che di uguale non aveva proprio nulla. E il gol di Sneijder all'85' ha causato poi la retrocessione della Vecchia Signora in Europa League.
L'ultima volta della Juve in Norvegia
L’ultima volta che la Juventus ha messo piede in Norvegia risale al 25 settembre 2001, in casa del Rosenborg, e naturalmente la cornice non poteva che essere la stessa: neve fitta e campo pesante. I bianconeri sembravano aver trovato la chiave giusta grazie a Del Piero, bravo a sfruttare uno dei pochi spiragli utili in una notte gelida. Ma il freddo ha portato con sé anche l’amaro finale: all’89’, su rigore, Skammelsrud ha firmato l’1-1, gelando la Juve proprio sul traguardo. Un altro ricordo macchiato di bianco, un’altra notte nordica in cui il gelo ha fatto la differenza.
Il ricordo di Marocchi a Bucarest
"Non si deve giocare in modo classico, soprattutto se soffia il vento, cade la neve, si ghiaccia il campo. Bisogna adattarsi in fretta e percepire al momento se puoi stoppare la palla o lanciarla. Secondo me i magazzinieri sono andati a vedere la Youth League, anche per decidere i tacchetti da mettere. Tutto sarà importante per la partita. E sarà fondamentale fare punti" - così Marocchi ha presentato la sfida contro il Bodo/Glimt. Poi un ricordo su una partita della Juve pareggiata a Bucarest contro la Steaua nel dicembre del 1995 (anno in cui poi i bianconeri hanno vinto l'ultima Champions) con Marocchi capitano con la maglia numero 9: "Quella fu un'esperienza. Il viaggio fu complicato, non riuscimmo ad atterrare il giorno prima della partita e tornammo a dormire a Torino. Poi il giorno dopo due piloti bravi riuscirono ad atterrare a Bucaresta. Eravamo già qualificati al turno successivo e fu una festa, con me capitano e numero 9 al posto di Luca Vialli. Stasera invece bisogna capire in fretta come giocare, bisogna adattarsi come quando eravamo ragazzini. Bisogna anche adattare la respirazione per il freddo".
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
È come se per la Juventus la neve non fosse mai davvero “candida”: ogni volta che cade, porta con sé ricordi non sempre piacevoli. "La neve è bella finché non devi camminarci dentro", recita un vecchio detto e i bianconeri lo sanno bene. A Istanbul, nel famigerato 1-0 del Galatasaray, la partita sospesa e poi ripresa tra fiocchi e fango è stata una trappola perfetta. In Polonia, contro il Lech Poznań, un altro gelo, un altro passo falso: 1-1 e amaro in bocca. Ora la Signora torna al grande freddo, direzione Norvegia, dove il Bodø/Glimt l’aspetta nella sua fortezza in sintetico. La speranza? Spezzare finalmente questo tabù, dimostrando che, una volta tanto, la neve può essere calpestata senza scivolare.
Juve e i precedenti sotto la neve: il disastro di Poznan
Facciamo un salto indietro di 15 anni, alla Juventus erano appena arrivati Agnelli e Marotta per cercare di ricostruire la storia del club. Lo hanno fatto alla grande, ma la partenza è stata in salita, con un settimo posto in campionato e un'eliminazione nei gioroni di Europa League in un girone con un Manchester City che stava studiando per diventare grande, il Salisburgo e il Lech Pozanan. E fermiamoci ora proprio a quest'ultima. L'1-1 sotto la neve della Polonia aveva condannato i bianconeri all'eliminazione, anche se non in modo ufficiale. Una partita approcciata male, con il gol subito da Rudnevs dopo appena dodici minuti. Poi Iaquinta ha provato a dare il via alla rimonta, ma i ragazzi dell'allora allenatore Del Neri non sono andati oltre il pari. Piccola curiosità: quella sera nella Vecchia Signora ha giocato titolare un giovane Vincenzo Camilleri (aveva 18 anni), che ora si trova in Serie D alla Folgore Caratese. Ma non è stato l'ultimo precedente sotto la neve.