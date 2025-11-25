Vlahovic zingaro, la decisione della vergogna sui cori razzisti: arriva la pantomima della multina

I cori razzisti rivolti a Vlahovic sono costati una semplice multina alla Fiorentina. Durante la sfida con la Juventus, una parte del tifo viola ha più volte preso di mira l’attaccante serbo con l’epiteto “zingaro”, al punto che l’arbitro Doveri è stato costretto a minacciare la sospensione della gara, con annuncio a tutto lo stadio. Il flusso dell'ignoranza non si è fermato e le discriminazioni sono continuate: la partita è stata interrotta per qualche minuto dall'arbitro. Scene che non dovrebbero vedersi e sentirsi in un campo di calcio, come nella vita. E la viola se l'è cavata con un po' di migliaia di euro che usciranno dalle loro tasche: una pantomima ampiamente prevista. Curva aperta e tifosi che potranno continuare a cantare nelle prossime giornate.