Contava vincere e la Juve lo ha fatto: il come non conta. Il diamante Yildiz e l’anello da costruire

Andava vinta e la Juve l’ha vinta. Il come non conta, non in questo momento, nel quale mettersi a distillare gli aspetti tecnici della vittoria sarebbe un esercizio fine a se stesso. Contava vincere e la Juve ha vinto , ha fatto cioè quello che quest’anno le è riuscito pochissimo e, allo stato attuale, non importa che si sia messa nelle condizioni di dover compiere un’impresa per battere il Bodo Glimt , consentendo ai norvegesi di giocarsela alla pari. Insomma, sterilizzata dai tre punti, la partita rimette in evidenza tutti i problemi della Juve di quest’anno: la qualità e la personalità dei singoli, in questo momento, entrambi non sufficienti. Il lavoro di Spalletti si intravede, c’è qualcosa nel modo di esprimersi più convincente, ma continuano gli strafalcioni: Openda , nel primo tempo, compie una sequenza di errori che sfiorano il comico (l’autolancio che finisce in tribuna è sicuramente fra questi); Adzic è irritante nel estraniarsi dalla partita e, più in generale, la Juve dà la sensazione di sentire più del solito il peso della responsabilità, quel sentire negativo che ha frenato finora i bianconeri.

Juve, contro il Bodo l'ha vinta Yildiz, o quasi

Poi - per fortuna del popolo juventino - c’è la ripresa, in cui la Juve lotta e, come belva ferita, riesce a trovare le energie anche per il terzo gol nei minuti di recupero. Era da vincere e l’ha vinta. Deve fare altrettanto con le prossime, creare una striscia che possa avvolgere le insicurezze del gruppo. Una strsicia di vittorie e basta. Per chi non lo avesse capito, infatti, la Juve più recente rischia di fallire su tutti i fronti, creando un immane danno economico e sportivo e per uscire da quel pantano non importa quanto ci si debba sporcare. Andava vinta e l’ha vinta Yildiz, o quasi. Il migliore giocatore della Juventus, uno dei pochissimi che avrebbe trovato spazio nel ciclo dei nove scudetti, inizia in panchina, poi entra nella ripresa e ribalta il bislacco destino che si era scelta la Juve più confusa della stagione (temperatura e terreno come parziali giustificazioni). Il fatto che il fisiologico periodo no di Yildiz sia coinciso con un periodo no della Juventus è la lampante distrazione del suo valore e della necessità di costruirgli una squadra intorno, una squadra con un po’ più di esperienza e un po’ più di qualità. Se hai un diamante, deve incastonarlo nel migliore dei modi.