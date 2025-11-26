Masterclass Yildiz, Juve viva! Spalletti dà la scossa e può sorridere ma resta quel clamoroso punto debole

INVIATO A BODO - Un bagliore nel cielo del nord e no, non si tratta dell’aurora boreale: Yildiz entra e tira fuori la Juve dal freezer di Bodo e soprattutto dai guai. Non guarisce tutti i mali della squadra bianconera, ma in fin dei conti stavolta va bene così: serviva vincere e poco importa il come. Contano, eccome, i tre punti che tengono vive le speranze di accesso alla fase successiva della Champions League. Spalletti può sorridere dopo essere salito sulle montagne russe sottozero dell’Aspmyra Stadion: la Juve è sotto, si risolleva e passa davanti, rischia la beffa e poi esplode di gioia in pieno recupero. E Yildiz è taumaturgico nello scongelare prima Openda e poi David, mettendo pure lo zampino nel secondo gol bianconero, quello di Mckennie. Ma che paura nel primo tempo: Spalletti ci ha lavorato e ci lavorerà ancora, ma le situazioni da palla inattiva restano un clamoroso punto debole della squadra, già nell’era Tudor. Il gol del vantaggio del Bodo/Glimt nasce dall’ennesimo errore a palla ferma: che si tratti di una disattenzione individuale o di una falla nel sistema, non modifica il risultato perché Blomberg parte da appena fuori dall’area totalmente indisturbato.
Juve, primo tempo da dimenticare
Nessuno lo segue, per cui l’esterno offensivo è libero di tagliare verso la porta, in un movimento cestistico, senza che nessuno se ne accorga, almeno fino a quando il pallone gli finisce sul sinistro, a due passi da Perin: tutti concentrati a guardare la sfera color evidenziatore e nessuno a preoccuparsi dell’uomo libero, un film già visto troppe volte quando gli attori protagonisti sono i bianconeri. Vantaggio più che meritato, dei ragazzi in giallo, e la Juve non può nemmeno aggrapparsi all’alibi delle condizioni meteo avverse: la nevicata è finita a una manciata di minuti dal fischio d’inizio e non c’è nemmeno il forte gelido vento del nord a soffiare come solo qualche ora prima. In un brutto primo tempo dai troppi errori tecnici, qualche folata qua e là di Conceicao alimenta un po’ di speranza, però è innegabile che a far la partita sia il Bodo/Glimt con la sua rapidità di pensiero e precisione d’esecuzione nelle ripartenze. Di contro gli scandinavi concedono qualche spazio, tuttavia sfruttato male: leggasi tempo di gioco perso da Openda lanciato verso l’area di rigore avversaria. Chico ci prova col tiro a giro di sinistro e pure con l’assist per la testa di Adzic, ma la fortuna non lo aiuta: ecco, sembra più un’estemporanea ricerca dell’invenzione personale che un corale e organizzato meccanismo, come invece pare essere il Bodo/Glimt che avrebbe pure potuto raddoppiare nei 45’ iniziali, ma che non può recriminare per un calcio di rigore perché il tocco di mano di Locatelli non è punibile per regolamento e infatti il Var lascia correre.
Spalletti, Yildiz cambio decisivo
Però non può lasciar correre Spalletti che nell’intervallo deve scaldare gli animi dei suoi giocatori, più che i muscoli: la mossa immediata è Yildiz al posto di uno spento Adzic e il pareggio arriva proprio da un’accelerazione del gioiello turco che permette a Openda di tornare al gol dopo 228 giorni e soprattutto di rimettere tutto in gioco dopo nemmeno due minuti. Segna pure Miretti, ma deve rimangiarsi l’urlo pochi secondi dopo, per la revisione al Var e l’offside di Openda. La Juve ha un’altra faccia, comunque. Il vantaggio è nell’aria e a ribaltarla è McKennie che chiude una combinazione Yildiz-Miretti prendendo l’ascensore per il colpo di testa del 2-1 bianconero. Rivoluzione in poco più di 10 minuti grazie al cambio (e alla scossa) di Spalletti, che poi inserendo Thuram per Miretti prova ad alzare la diga di centrocampo. Il tecnico passa a una difesa mista che si posiziona a 4 quando Cabal (dentro per Cambiaso) arretra sulla linea per tamponare le incursioni del pericoloso Jorgensen, ma il colombiano si erge a protagonista in negativo per il fallo da rigore ingenuo che complica la rimontona juventina, perché Fet dal dischetto è glaciale come il mar di Norvegia e firma il 2-2. Finita? Macché. Yildiz è ancora scatenato nell’uno contro uno e risolleva anche David, che non segnava da agosto: masterclass di come un giocatore solo, se sopra la media, possa ribaltare una squadra.
INVIATO A BODO - Un bagliore nel cielo del nord e no, non si tratta dell’aurora boreale: Yildiz entra e tira fuori la Juve dal freezer di Bodo e soprattutto dai guai. Non guarisce tutti i mali della squadra bianconera, ma in fin dei conti stavolta va bene così: serviva vincere e poco importa il come. Contano, eccome, i tre punti che tengono vive le speranze di accesso alla fase successiva della Champions League. Spalletti può sorridere dopo essere salito sulle montagne russe sottozero dell’Aspmyra Stadion: la Juve è sotto, si risolleva e passa davanti, rischia la beffa e poi esplode di gioia in pieno recupero. E Yildiz è taumaturgico nello scongelare prima Openda e poi David, mettendo pure lo zampino nel secondo gol bianconero, quello di Mckennie. Ma che paura nel primo tempo: Spalletti ci ha lavorato e ci lavorerà ancora, ma le situazioni da palla inattiva restano un clamoroso punto debole della squadra, già nell’era Tudor. Il gol del vantaggio del Bodo/Glimt nasce dall’ennesimo errore a palla ferma: che si tratti di una disattenzione individuale o di una falla nel sistema, non modifica il risultato perché Blomberg parte da appena fuori dall’area totalmente indisturbato.
Juve, primo tempo da dimenticare
Nessuno lo segue, per cui l’esterno offensivo è libero di tagliare verso la porta, in un movimento cestistico, senza che nessuno se ne accorga, almeno fino a quando il pallone gli finisce sul sinistro, a due passi da Perin: tutti concentrati a guardare la sfera color evidenziatore e nessuno a preoccuparsi dell’uomo libero, un film già visto troppe volte quando gli attori protagonisti sono i bianconeri. Vantaggio più che meritato, dei ragazzi in giallo, e la Juve non può nemmeno aggrapparsi all’alibi delle condizioni meteo avverse: la nevicata è finita a una manciata di minuti dal fischio d’inizio e non c’è nemmeno il forte gelido vento del nord a soffiare come solo qualche ora prima. In un brutto primo tempo dai troppi errori tecnici, qualche folata qua e là di Conceicao alimenta un po’ di speranza, però è innegabile che a far la partita sia il Bodo/Glimt con la sua rapidità di pensiero e precisione d’esecuzione nelle ripartenze. Di contro gli scandinavi concedono qualche spazio, tuttavia sfruttato male: leggasi tempo di gioco perso da Openda lanciato verso l’area di rigore avversaria. Chico ci prova col tiro a giro di sinistro e pure con l’assist per la testa di Adzic, ma la fortuna non lo aiuta: ecco, sembra più un’estemporanea ricerca dell’invenzione personale che un corale e organizzato meccanismo, come invece pare essere il Bodo/Glimt che avrebbe pure potuto raddoppiare nei 45’ iniziali, ma che non può recriminare per un calcio di rigore perché il tocco di mano di Locatelli non è punibile per regolamento e infatti il Var lascia correre.