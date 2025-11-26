Openda e il primo gol con la Juve: "Sono felice". Poi rivela: "Non è stato semplice in questi mesi"

La Juventus trova una vittoria importantissima sul campo insidioso del Bodo/Glimt tra freddo, neve e difficoltà normali per mancanza di abitudini nel giocare in certe condizioni. Ma l'immagine più bella, oltre al successo e ai tre punti pesantissimi, è il sorriso di Openda nel post partita che, davanti alle telecamere si presenta parlando della gioia del primo gol in bianconero e delle difficoltà incontrare sin qui nei primi mesi alla Juve. Mesi complicati in cui si è dovuto ambientare velocemente al nuovo campionato pur trovando poco spazio e, ovviamente, le pressioni di dover indossare una maglia pesante che impone determinate qualità e caratteristiche con poco tempo a disposizione per dimostrare. Per questo è importante lavorare in silenzio e sfruttare le occasioni, così a Bodo firma la prima rete: "Sono felice".

Openda e la felicità Juve

Un sorridente Openda ha parlato del suo primo gol in maglia Juve a SkySport: "Sono felice per il mio primo gol, ma la cosa più importante era la vittoria: non è stato semplice, ma tutti sono stati coinvolti in questa partita, insieme siamo riusciti a vincere". Poi ha continuato parlando del suo ambientamento: "Non è stato semplice in questi mesi perché non segnavo, ma mi sono tenuto in forma e avendo il sostegno di club e famiglia ho sempre mantenuto fiducia. Non era facile cambiare squadra, so di far parte di uno dei club più grandi del mondo, so cosa devo fare e penso di aver dimostrato ciò che so fare e come posso aiutare la squadra".

E ha continuato: "Ci sono riuscito con l'aiuto di tutti, sono pronto per qualsiasi opportunità mi venga data. Mi farò sempre trovare pronto, ho avuto l'occasione di giocare dall'inizio e ho fatto del mio meglio per aiutare la squadra, segnando il primo gol. Sono molto contento, portati a casa punti in Champions: vedremo cosa accadrà".

