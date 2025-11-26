Juve-Cagliari, chi arbitra la sfida dello Stadium: prima volta in assoluto con i bianconeri

Con un comunicato da parte dell'AIA sono state rese note le designazioni arbitrali per la 13ª giornata del campionato di Serie A. Nella lotta scudetto, il big match tra Roma e Napoli (domenica, ore 20:45) sarà affidato al signor Massa mentre Milan-Lazio (sabato, ore 20:45) sarà diretta da Collu. L'Inter, ospite del Pisa domenica alle ore 15, sarà arbitrata da Guida mentre il match casalingo della Juventus contro il Cagliari è stato affidato a Valerio Crezzini: per lui questo è il primo anno in Serie A e dirigerà per la prima volta in assoluto la formazione di Luciano Spalletti.
Tredicesima giornata, gli arbitri
Queste tutte le designazioni arbitrarli del 13° turno di campionato:
Como-Sassuolo (28/11, ore 20:45), arbitro: Marchetti
Genoa-Verona (29/11, ore 15), arbitro: Fabbri
Parma-Udinese (29/11, ore 15), arbitro: Piccinini
Juventus-Cagliari (29/11, ore 18), arbitro: Crezzini
Milan-Lazio (29/11, ore 20:45), arbitro: Collu
Lecce-Torino (30/11, ore 12:30), arbitro: Mariani
Pisa-Inter (30/11, ore 15), arbitro: Guida
Atalanta-Fiorentina (30/11, ore 18), arbitro: Marcenaro
Roma-Napoli (30/11, ore 20:45), arbitro: Massa
Bologna-Cremonese (01/12, ore 20:45), arbitro: Feliciani