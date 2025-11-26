Tuttosport.com
Juve-Cagliari, chi arbitra la sfida dello Stadium: prima volta in assoluto con i bianconeri

Ufficiali le designazioni arbitrali delle gare valide per la tredicesima giornata di campionato della Serie A
2 min
Juve-Cagliari, chi arbitra la sfida dello Stadium: prima volta in assoluto con i bianconeri © AGENZIA ALDO LIVERANI SAS
Con un comunicato da parte dell'AIA sono state rese note le designazioni arbitrali per la 13ª giornata del campionato di Serie A. Nella lotta scudetto, il big match tra Roma e Napoli (domenica, ore 20:45) sarà affidato al signor Massa mentre Milan-Lazio (sabato, ore 20:45) sarà diretta da Collu. L'Inter, ospite del Pisa domenica alle ore 15, sarà arbitrata da Guida mentre il match casalingo della Juventus contro il Cagliari è stato affidato a Valerio Crezzini: per lui questo è il primo anno in Serie A e dirigerà per la prima volta in assoluto la formazione di Luciano Spalletti.

Tredicesima giornata, gli arbitri

Queste tutte le designazioni arbitrarli del 13° turno di campionato:

Como-Sassuolo (28/11, ore 20:45), arbitro: Marchetti

Genoa-Verona (29/11, ore 15), arbitro: Fabbri

Parma-Udinese (29/11, ore 15), arbitro: Piccinini

Juventus-Cagliari (29/11, ore 18), arbitro: Crezzini

Milan-Lazio (29/11, ore 20:45), arbitro: Collu

Lecce-Torino (30/11, ore 12:30), arbitro: Mariani

Pisa-Inter (30/11, ore 15), arbitro: Guida

Atalanta-Fiorentina (30/11, ore 18), arbitro: Marcenaro

Roma-Napoli (30/11, ore 20:45), arbitro: Massa

Bologna-Cremonese (01/12, ore 20:45), arbitro: Feliciani

