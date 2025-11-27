McKennie, valigia sul letto ma sempre in campo: "Cosa ci ha detto Spalletti nell'intervallo di Bodo-Juve"

Come il prezzemolo. E tutti gli allenatori passati dalla Juventus ringraziano: da Andrea Pirlo a Luciano Spalletti è cambiato tutto, ma non lui. Weston McKennie, oggi l'uomo con più presenze in Champions League nella rosa della Juve: 38 per la precisione, dopo la vittoria contro il Bodo Glimt. Passano gli allenatori, ma lo statunitense è sempre di tendenza. Ha caratteristiche da atleta americano: è uno che sa adattarsi, a schemi, moduli e persone. Un vero e proprio trasformista del centrocampo, in Norvegia impiegato come esterno destro a tutta fascia. Con licenza di agire dentro al campo, creando densità in mezzo. Cercando di colmare il vuoto che Spalletti più di tutto temeva, persino più della tempesta di neve e del sintetico. McKennie, quando lascia l'Aspmyra Stadion, è ancora infreddolito. Ma molto felice. E svela quanto Lucio sia riuscito a incidere nell'intervallo: «Spalletti è un bravo allenatore, ci sta dando tantissimo. Mi piace giocare con lui. Cosa ci ha detto dopo il primo tempo? Che non potevamo sbagliare passaggi facili e che non esistono scuse, noi siamo la Juve. Ci dobbiamo sempre credere. Ma lo scudetto oggi è troppo distante: ragioniamo partita per partita, sapendo di essere molto forti».