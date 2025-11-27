Juve Signora Natale: gesto a sorpresa del club per gli oltre 400 tifosi bloccati dal ghiaccio di Bodo

INVIATO A BODO - Non è stata una trasferta come tante, per la Juventus e i suoi tifosi arrivati nel gelo della Norvegia. Il charter prenotato dal club per rientrare a Caselle ha subìto più o meno lo stesso destino degli altri voli di linea: quasi tutti in ritardo e rinviati, tanti addirittura cancellati e riprogrammati al giorno dopo. Il motivo è sempre quello: il ghiaccio polare che ha impedito agli aerei di decollare e pure di atterrare già dalle prime ore del mattino di ieri. Un disagio che ha tenuto per diverse ore “imprigionati” nel piccolo aeroporto di Bodo i circa 400 tifosi bianconeri al seguito della squadra, ancora festanti per il successo in Champions. Da qui la scelta della Juve di omaggiare i tifosi bianconeri presenti all’Aspmyra Stadion (tramite mail) con un buono di 30 euro da spendere sullo store digitale del club.