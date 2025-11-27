"La mia una Juve stellare, oggi troppe rivoluzioni. È responsabilità anche della società"

Si è fermato a sei presenze dalle trecento tonde. Ma nel suo ricchissimo palmarés, tra cui tre scudetti e una Coppa dei Campioni, conserva un trofeo ancor più grande: ovunque vada, Massimo Bonini è uno dei giocatori più amati e osannati. Accade anche a Torino, dov’è tornato nelle ultime ore come rappresentante del “Decennio d’Oro”, docufilm di Angelo Bozzolini, proiettato al Cinema Romano. Si parla della Juventus dal 1975 al 1985. Delle gioie più sfrenate e delle sconfitte più brucianti. Dei dolori e delle soddisfazioni.
Ecco, Bonini ne ha avute tante, ma è stato lui in primis a strapparsele. Nessun regalo, nemmeno un metro risparmiato: non a caso veniva definito da tutti come il “Maratoneta”, nelle sue prestazioni c’era la corsa e c’era ancor di più l’abnegazione con cui permetteva a giocatori ben più tecnici di lui - Platini su tutti - di poter prendere metri, di poter arrivare al tiro. E allora al gol. Per questo alla vittoria. A pensarci, quant’è difficile oggi trovare un alter ego di Bonini. E quanto sarebbe determinante averne uno per Spalletti: personalità e disciplina al potere. Per avere finalmente l’ago della bilancia, con migliaia di chilometri a stagione.
Massimo Bonini, quant’è importante oggi ricordare la storia della Juventus? Considerando soprattutto quanto zoppichi il presente. «Ho avuto la fortuna di giocare in una Juventus stellare. E una Juventus in cui c’erano tanti italiani, con qualche straniero fortissimo. Ora il calcio è cambiato». E com’è cambiato? «Forse, ecco, di stranieri ce ne sono troppi. O almeno così mi sembra. Ma chiarisco: è giusto che ci siano, sono fonte di insegnamento e ti danno la possibilità di migliorare. Ma in questo numero no, non si può. Vedo Juve, Inter, Milan: avranno due giocatori italiani al massimo nell’undici titolare».
Juve, parla Bonini: com'è cambiato il calcio
Un problema anche per la Nazionale? «Sì, e pure così si spiegano gli ultimi risultati degli azzurri. Il sistema non è di grande aiuto». Sulla Juve di oggi: molti dei suoi vecchi compagni concordano sulla mancanza di personalità. «In effetti può essere un discorso di personalità. Ma penso che un giocatore debba essere messo nelle condizioni di rendere al massimo, ed è responsabilità anche della società».
In che senso?«Evidentemente, quando cambi tanto in una stagione - e la Juve l’ha fatto per più anni -, diventa poi difficile riprogrammare e fare una squadra competitiva a lungo termine. Credo sia il problema più grosso in questo momento».
Le rivoluzioni in casa Juve
Troppe rivoluzioni in casa Juventus? «Non aiuta a trovare la continuità che magari riescono ad avere le altre squadre. Così si fa effettivamente dura, gli obiettivi poi restano gli stessi». Sembra di capire che il calcio degli algoritmi non le piaccia. «Mah, purtroppo ci dobbiamo adeguare. Non che sia una critica, però se il calcio, e in generale lo sport, se non ti dà emozioni e ti stimola a guardare il campo, poi perdi anche un po’ di interesse».
Del centrocampo juventino, invece, cosa pensa? Anche questo è cambiato molto, eppure...
«Il centrocampo non è importante, è proprio fondamentale. E serve che collabori, che giochi insieme, che si crei un gruppo di giocatori che si muovono insieme. Non basta un solo calciatore a fare la differenza».
Bonini, da una Juve all'altra
Il regista della Juve è il capitano, Manuel Locatelli. Le critiche nei suoi confronti sono ingenerose? «Ripeto: nessun singolo fa la differenza, almeno non da solo. L’allenatore dovrà dare esattamente questo, coalizzare il reparto». Non c’è solo un discorso di organizzazione del gioco, per lei. «Sono convinto che molto possa in realtà partire dalla difesa: è la retroguardia a comandare davvero il reparto di mezzo, ma perché è tutto collegato. E così si fa un gruppo vero, e così si arriva all’obiettivo finale. Non solo essere squadra, ma giocare come una vera».
A proposito di squadra: com’era la sua? Nel “Decennio d’Oro” tanti picchi di nostalgia.
«Niente male, eh? Ho avuto la fortuna di essere in un ambiente davvero unico. Con me c’erano giocatori eccezionali, con una qualità importante».
"Muoversi, non correre"
Anche dal punto di vista umano, no? «Quello diventa fondamentale. Nel calcio dicono che occorra correre. Io dico un’altra cosa». Cioè? «Che serve muoversi. Non correre, ma muoversi». E qual è la differenza? «Che muoversi implica pure il lavoro dell’altro. Quindi lo si fa in gruppo, con sacrificio, per il compagno e insieme a lui».
"Il gruppo prima di tutto"
Il gruppo sopra ogni altra cosa. Persino sopra ogni altra giocata. «Se corri, corri male. Perdi riferimenti, le palle vacanti, non recuperi mai. Sembra che tu faccia una fatica incredibile e non giochi nemmeno bene. Se non lo fai tu, non lo fa la squadra». Come un’orchestra, praticamente. «Funziona tutto se ogni dettaglio è messo al posto giusto».
