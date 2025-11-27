"La mia una Juve stellare, oggi troppe rivoluzioni. È responsabilità anche della società"

Si è fermato a sei presenze dalle trecento tonde. Ma nel suo ricchissimo palmarés, tra cui tre scudetti e una Coppa dei Campioni, conserva un trofeo ancor più grande: ovunque vada, Massimo Bonini è uno dei giocatori più amati e osannati. Accade anche a Torino, dov’è tornato nelle ultime ore come rappresentante del “Decennio d’Oro”, docufilm di Angelo Bozzolini, proiettato al Cinema Romano. Si parla della Juventus dal 1975 al 1985. Delle gioie più sfrenate e delle sconfitte più brucianti. Dei dolori e delle soddisfazioni.

Ecco, Bonini ne ha avute tante, ma è stato lui in primis a strapparsele. Nessun regalo, nemmeno un metro risparmiato: non a caso veniva definito da tutti come il “Maratoneta”, nelle sue prestazioni c’era la corsa e c’era ancor di più l’abnegazione con cui permetteva a giocatori ben più tecnici di lui - Platini su tutti - di poter prendere metri, di poter arrivare al tiro. E allora al gol. Per questo alla vittoria. A pensarci, quant’è difficile oggi trovare un alter ego di Bonini. E quanto sarebbe determinante averne uno per Spalletti: personalità e disciplina al potere. Per avere finalmente l’ago della bilancia, con migliaia di chilometri a stagione.

Massimo Bonini, quant’è importante oggi ricordare la storia della Juventus? Considerando soprattutto quanto zoppichi il presente. «Ho avuto la fortuna di giocare in una Juventus stellare. E una Juventus in cui c’erano tanti italiani, con qualche straniero fortissimo. Ora il calcio è cambiato». E com’è cambiato? «Forse, ecco, di stranieri ce ne sono troppi. O almeno così mi sembra. Ma chiarisco: è giusto che ci siano, sono fonte di insegnamento e ti danno la possibilità di migliorare. Ma in questo numero no, non si può. Vedo Juve, Inter, Milan: avranno due giocatori italiani al massimo nell’undici titolare».

Juve, parla Bonini: com'è cambiato il calcio

Un problema anche per la Nazionale? «Sì, e pure così si spiegano gli ultimi risultati degli azzurri. Il sistema non è di grande aiuto». Sulla Juve di oggi: molti dei suoi vecchi compagni concordano sulla mancanza di personalità. «In effetti può essere un discorso di personalità. Ma penso che un giocatore debba essere messo nelle condizioni di rendere al massimo, ed è responsabilità anche della società».



In che senso?«Evidentemente, quando cambi tanto in una stagione - e la Juve l’ha fatto per più anni -, diventa poi difficile riprogrammare e fare una squadra competitiva a lungo termine. Credo sia il problema più grosso in questo momento».