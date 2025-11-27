Vlahovic si ferma, ansia Juve: esami e alto rischio per il Cagliari. David e Openda scalpitano

Un passo alla volta, con cautela e giudizio, onde evitare ulteriori ricadute. La Juventus, nei prossimi giorni, monitorerà attentamente le condizioni di Dusan Vlahovic , tornato acciaccato dalla trasferta di Champions con il Bodo Glimt. Il serbo, infatti, nel riscaldamento pre-partita ha accusato un leggero fastidio muscolare al flessore. Da qui la scelta di Luciano Spalletti - che aveva già messo in preventivo di farlo rifiatare dopo la gara con la Fiorentina - di tenerlo in panchina per tutti e 90 i minuti. Il tutto in via precauzionale, dal momento che Vlahovic nemmeno una settimana fa si trovava ancora alle prese con il sovraccarico agli adduttori che l’aveva costretto a lasciare in anticipo il ritiro con la Nazionale serba. Ieri, complici i vari ritardi nel rientro in Italia per via delle condizioni meteo dell’aeroporto di Bodo, la squadra è arrivata a Torino solo in serata. Motivo per cui Dusan si sottoporrà solo questa mattina agli esami di accertamento del J-Medical . Anche se stando alle prime impressioni non sembrerebbe trattarsi di nulla di troppo grave.

Tanti appuntamenti, le idee di Spalletti per Juve-Cagliari

Non è comunque da escludere, visti i tanti appuntamenti ravvicinati in programma da qui alla fine dell’anno, che Spalletti possa decidere di tenerlo in panchina anche per la gara di sabato contro il Cagliari. Specie alla luce delle risposte di David e Openda, entrambi in gol contro il Bodo Glimt. Per sciogliere la riserva, il tecnico avrà a disposizione solo una seduta e mezza, dal momento che oggi la squadra mescolerà il lavoro di scarico a quello tattico. Lecito, dunque, aspettarsi delle rotazioni in vista del match dell’Allianz, a cominciare da Thuram, che dovrebbe riprendersi un posto da titolare nella mediana bianconera. Discorso simile per Yildiz, entrato alla grande nella ripresa di Bodo. Sarà lui, salvo sorprese dell’ultimo minuto, ad agire sulla trequarti al fianco di Chico Conceiçao. Quanto al resto degli interpreti, in porta ci sarà di nuovo Di Gregorio, con Kalulu, Koop e uno tra Gatti e Kelly a completare il terzetto difensivo. Il centrale azzurro, rimasto a Torino per via dell’influenza, ieri si è allenato da solo alla Continassa - insieme al resto degli infortunati - e spinge per tornare a guidare la difesa bianconera contro il Cagliari.