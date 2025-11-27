Juventus, novità in allenamento verso il Cagliari: ecco come stanno Gatti e Vlahovic

La trasferta norvegese contro il Bodo-Glimt è stata tutto tranne che facile per la Juventus ma alla fine i bianconeri grazie alle reti di Openda, McKennie e David sono riusciti a portare a casa la prima vittoria in Champions League della stagione. Ora i bianconeri non potranno però fermarsi a esultare: c'è subito un'altra partita da preparare. Sabato 29 novembre alle 18:00, infatti, la squadra di Luciano Spalletti scenderà in campo contro il Cagliari ( qui le parole di Pisacane ) e per preparare la partita i bianconeri hanno continuato gli allenamenti alla Continassa .

Juventus, si avvicina il rientro in gruppo di Gatti: cosa filtra

Dall'allenamento bianconero arrivano buone notizie per Luciano Spalletti. Federico Gatti anche oggi ha svolto lavoro differenziato ma da domani, venerdì 28 novembre, tornerà a lavorare in gruppo. Il difensore italiano ha quindi superato la sindrome influenzale che lo ha costretto a saltare gli ultimi impegni e dovrebbe essere convocato per la sfida contro il Cagliari. Sarà titolare? Difficile dirlo già ora, ma di certo potrebbe rivelarsi un'alternativa utile a partita in corso per far rifiatare uno tra Kalulu, Kelly e Koopmeiners.

Buone notizie per Vlahovic

Ma le buone notizie riguardano anche Dusan Vlahovic, che si è allenato regolarmente con il gruppo. Nessun problema fisico per l'attaccante serbo, che contro il Bodo era rimasto in panchina per tutti e 90 i minuti di gioco. Il classe 2000 contro la squadra di Pisacane ci sarà, pronto a lasciare il segno da titolare o subentrando a partita in corso. Soltanto l'allenamento di domani alla vigilia della partita saprà dare maggiori informazioni sulle possibili scelte di Luciano Spalletti.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE