Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Juventus, novità in allenamento verso il Cagliari: ecco come stanno Gatti e Vlahovic

Buone notizie per Spalletti in vista della sfida di Serie A contro la squadra di Pisacane: gli aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori bianconeri
3 min
JuventusCagliarigatti
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

La trasferta norvegese contro il Bodo-Glimt è stata tutto tranne che facile per la Juventus ma alla fine i bianconeri grazie alle reti di Openda, McKennie e David sono riusciti a portare a casa la prima vittoria in Champions League della stagione. Ora i bianconeri non potranno però fermarsi a esultare: c'è subito un'altra partita da preparare. Sabato 29 novembre alle 18:00, infatti, la squadra di Luciano Spalletti scenderà in campo contro il Cagliari (qui le parole di Pisacane) e per preparare la partita i bianconeri hanno continuato gli allenamenti alla Continassa.

Juventus, si avvicina il rientro in gruppo di Gatti: cosa filtra

Dall'allenamento bianconero arrivano buone notizie per Luciano Spalletti. Federico Gatti anche oggi ha svolto lavoro differenziato ma da domani, venerdì 28 novembre, tornerà a lavorare in gruppo. Il difensore italiano ha quindi superato la sindrome influenzale che lo ha costretto a saltare gli ultimi impegni e dovrebbe essere convocato per la sfida contro il Cagliari. Sarà titolare? Difficile dirlo già ora, ma di certo potrebbe rivelarsi un'alternativa utile a partita in corso per far rifiatare uno tra Kalulu, Kelly e Koopmeiners.

Buone notizie per Vlahovic

Ma le buone notizie riguardano anche Dusan Vlahovic, che si è allenato regolarmente con il gruppo. Nessun problema fisico per l'attaccante serbo, che contro il Bodo era rimasto in panchina per tutti e 90 i minuti di gioco. Il classe 2000 contro la squadra di Pisacane ci sarà, pronto a lasciare il segno da titolare o subentrando a partita in corso. Soltanto l'allenamento di domani alla vigilia della partita saprà dare maggiori informazioni sulle possibili scelte di Luciano Spalletti.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS