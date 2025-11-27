Juve, la probabile formazione con il Cagliari: Spalletti tra dubbi e certezze

La Juve si prepara ad affrontare il Cagliari in campionato e lo farà per cercare di dare continuità alla vittoria ottenuta martedì scorso contro il Bodo/Glimt in Champions. Una trasferta resa complicata anche dalle condizioni meteorologiche poco favorevoli, oltre al campo in sintetico, con i bianconeri bravi a reagire allo svantaggio e rispondere ai norvegesi grazie anche a uno straordinario Yildiz . Proprio il turco dovrebbe ritrovare un posto all'inizio con Spalletti intenzionato ad apportare diversi cambi rispetto all'undici visto pochi giorni fa nella gelida notte di Bodo. La squadra è tornata ad allenarsi alla Continassa, dopo il volo tardato dalla pista ghiacciata , e ora i pensieri sono tutti rivolti alla sfida di sabato.

Di Gregorio torna in porta, dubbio in difesa

A difendere i pali della Juventus contro il Cagliari torna Di Gregorio, dopo il turno di riposo in Champions League dove Perin lo ha sostituito a modo con il Bodo/Glimt. Per quanto riguarda la difesa Spalletti è intenzionato a continuare con i tre centrali siccome non ha avuto modo ancora di poter lavorare a qualcosa di diverso. Lui stesso lo ha confermato in diverse occasioni perché per cambiare serve tempo e pazienza, quindi per il momento ancora a tre dietro con Kalulu e Koopemeiners, confermato nel ruolo di braccetto sinistro, e poi un ballottaggio tra Kelly, titolare anche a Bodo, e Gatti, pronto a tornare ad allenarsi in gruppo dopo aver smaltito la sindrome influenzale dei giorni scorsi.