Juve, la probabile formazione con il Cagliari: Spalletti tra dubbi e certezze

La Juve si prepara ad affrontare il Cagliari in campionato e lo farà per cercare di dare continuità alla vittoria ottenuta martedì scorso contro il Bodo/Glimt in Champions. Una trasferta resa complicata anche dalle condizioni meteorologiche poco favorevoli, oltre al campo in sintetico, con i bianconeri bravi a reagire allo svantaggio e rispondere ai norvegesi grazie anche a uno straordinario Yildiz. Proprio il turco dovrebbe ritrovare un posto all'inizio con Spalletti intenzionato ad apportare diversi cambi rispetto all'undici visto pochi giorni fa nella gelida notte di Bodo. La squadra è tornata ad allenarsi alla Continassa, dopo il volo tardato dalla pista ghiacciata, e ora i pensieri sono tutti rivolti alla sfida di sabato.
Di Gregorio torna in porta, dubbio in difesa
A difendere i pali della Juventus contro il Cagliari torna Di Gregorio, dopo il turno di riposo in Champions League dove Perin lo ha sostituito a modo con il Bodo/Glimt. Per quanto riguarda la difesa Spalletti è intenzionato a continuare con i tre centrali siccome non ha avuto modo ancora di poter lavorare a qualcosa di diverso. Lui stesso lo ha confermato in diverse occasioni perché per cambiare serve tempo e pazienza, quindi per il momento ancora a tre dietro con Kalulu e Koopemeiners, confermato nel ruolo di braccetto sinistro, e poi un ballottaggio tra Kelly, titolare anche a Bodo, e Gatti, pronto a tornare ad allenarsi in gruppo dopo aver smaltito la sindrome influenzale dei giorni scorsi.
Poche sorprese in mezzo al campo
Pochi dubbi, invece, in mezzo al campo. Spalletti dovrebbe optare per qualche cambio, anzi per il ritorno di quei giocatori che, sin qui, gli hanno dato maggiori garanzie, dando continuità alle scelte che hanno funzionato meglio nelle ultime uscite. Oltre a capitan Locatelli, confermato al centro anche in Norvegia, è pronto a rientrare dal 1' Thuram, che sembra aver ritrovato ritmo e condizione. Anche McKennie va verso la conferma dall'inizio, in un ruolo un po' più ibrido tra la mezzala e il trequartista, una sorta di jolly capace di galleggiare tra centrocampo e attacco e di dare supporto in entrambe le fasi. In questo modo a farne le spese sarebbe Conceicao. Sugli esterni Cambiaso torna a destra, mentre sulla corsia mancina dovrebbe rivedersi Kostic, soluzione che garantisce maggiore equilibrio e ampiezza.
Vlahovic o David? Il dubbio di Spalletti
Ma è in attacco dove resiste il dubbio maggiore per l'allenatore della Juventus. Vlahovic si è allenato regolarmente in gruppo assieme ai compagni, dunque nessun problema fisico per l'attaccante serbo, che contro il Bodo era rimasto in panchina per tutti e 90 i minuti. Nonostante questo, però, c'è un allenamento ancora per provare a sciogliere gli ultimi dubbi e a insidiarlo per una maglia da titolare è David, entrato benissimo in Champions e autore della rete del 3-2 e quindi dei tre punti. Detto di McKennie, a completare l'undici c'è il ritorno di Yildiz: il suo ingresso a Bodo è stato determinante, segnale di come sia imprescindibile in questo momento per i bianconeri. Toccherà a lui accendere le giocate offensive della Juve.
Probabile formazione
Juve: Di Gregorio; Kalulu, Kelly/Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Thuram, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Spalletti
