Juve, la probabile formazione di Spalletti contro il Cagliari: cosa cambia rispetto al Bodo

Vlahovic o David? La scelta di Spalletti

Quale, invece, la scelta per l'attacco? Vlahovic si è allenato regolarmente in gruppo assieme ai compagni, dunque nessun problema fisico per l'attaccante serbo, che contro il Bodo era rimasto in panchina per tutti e 90 i minuti. Spalletti sembra essere assolutamente intenzionato a far giocare il serbo dal 1', a scapito di David che ha ritrovato il gol nella notte europea contro il Bodo, siglando la rete della vittoria. Alle spalle di Vlahovic nel 3-4-2-1 di Spalletti, a completare l'undici, ci saranno due che nell'ultima sfida di Champions si sono decisamente fatti notare. Il primo è Conceicao, che nel primo tempo difficile della Juve è stato un vero punto di riferimento. E poi c'è il ritorno di Yildiz: il suo ingresso a Bodo è stato determinante, segnale di come sia imprescindibile in questo momento per i bianconeri. Toccherà a lui accendere le giocate offensive della Juve.