Juve, la probabile formazione di Spalletti contro il Cagliari: cosa cambia rispetto al Bodo

La Juve si prepara ad affrontare il Cagliari in campionato, lo farà questa sera per cercare di dare continuità alla vittoria ottenuta martedì scorso contro il Bodo/Glimt in Champions. Una trasferta resa complicata anche dalle condizioni meteorologiche poco favorevoli, oltre al campo in sintetico, con i bianconeri bravi a reagire allo svantaggio e rispondere ai norvegesi grazie anche a uno straordinario Yildiz. Proprio il turco dovrebbe ritrovare un posto all'inizio con Spalletti intenzionato ad apportare diversi cambi rispetto all'undici visto pochi giorni fa nella gelida notte di Bodo.
Di Gregorio torna in porta, dubbio in difesa
A difendere i pali della Juventus contro il Cagliari torna Di Gregorio, dopo il turno di riposo in Champions League dove Perin lo ha sostituito a modo con il Bodo/Glimt. Per quanto riguarda la difesa Spalletti è intenzionato a continuare con i tre centrali siccome non ha avuto modo ancora di poter lavorare a qualcosa di diverso. Lui stesso lo ha confermato in diverse occasioni perché per cambiare serve tempo e pazienza, quindi per il momento ancora a tre dietro con Kalulu e Koopemeiners, confermato nel ruolo di braccetto sinistro, e poi spazio a Kelly a completare il terzetto.
Poche sorprese in mezzo al campo
Pochi dubbi, invece, in mezzo al campo. Spalletti dovrebbe optare per qualche cambio, anzi per il ritorno di quei giocatori che, sin qui, gli hanno dato maggiori garanzie, dando continuità alle scelte che hanno funzionato meglio nelle ultime uscite. Oltre a capitan Locatelli, confermato al centro anche in Norvegia, è pronto a rientrare dal 1' Thuram, che sembra aver ritrovato ritmo e condizione. Sugli esterni Cambiaso torna a destra, mentre sulla corsia mancina dovrebbe rivedersi Kostic, soluzione che garantisce maggiore equilibrio e ampiezza.
Vlahovic o David? La scelta di Spalletti
Quale, invece, la scelta per l'attacco? Vlahovic si è allenato regolarmente in gruppo assieme ai compagni, dunque nessun problema fisico per l'attaccante serbo, che contro il Bodo era rimasto in panchina per tutti e 90 i minuti. Spalletti sembra essere assolutamente intenzionato a far giocare il serbo dal 1', a scapito di David che ha ritrovato il gol nella notte europea contro il Bodo, siglando la rete della vittoria. Alle spalle di Vlahovic nel 3-4-2-1 di Spalletti, a completare l'undici, ci saranno due che nell'ultima sfida di Champions si sono decisamente fatti notare. Il primo è Conceicao, che nel primo tempo difficile della Juve è stato un vero punto di riferimento. E poi c'è il ritorno di Yildiz: il suo ingresso a Bodo è stato determinante, segnale di come sia imprescindibile in questo momento per i bianconeri. Toccherà a lui accendere le giocate offensive della Juve.
Probabile formazione
Juve: Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
La Juve si prepara ad affrontare il Cagliari in campionato, lo farà questa sera per cercare di dare continuità alla vittoria ottenuta martedì scorso contro il Bodo/Glimt in Champions. Una trasferta resa complicata anche dalle condizioni meteorologiche poco favorevoli, oltre al campo in sintetico, con i bianconeri bravi a reagire allo svantaggio e rispondere ai norvegesi grazie anche a uno straordinario Yildiz. Proprio il turco dovrebbe ritrovare un posto all'inizio con Spalletti intenzionato ad apportare diversi cambi rispetto all'undici visto pochi giorni fa nella gelida notte di Bodo.
Di Gregorio torna in porta, dubbio in difesa
A difendere i pali della Juventus contro il Cagliari torna Di Gregorio, dopo il turno di riposo in Champions League dove Perin lo ha sostituito a modo con il Bodo/Glimt. Per quanto riguarda la difesa Spalletti è intenzionato a continuare con i tre centrali siccome non ha avuto modo ancora di poter lavorare a qualcosa di diverso. Lui stesso lo ha confermato in diverse occasioni perché per cambiare serve tempo e pazienza, quindi per il momento ancora a tre dietro con Kalulu e Koopemeiners, confermato nel ruolo di braccetto sinistro, e poi spazio a Kelly a completare il terzetto.