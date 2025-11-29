Tuttosport.com
Juventus-Cagliari, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Dopo la vittoria in Champions contro il Bodo Glimt, i bianconeri di Spalletti riprendono il cammino in campionato ospitando allo Stadium la formazione di Pisacane
3 min
Juventus-Cagliari, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A© Marco Canoniero
TORINO - Ritrovare i tre punti anche in campionato: questo quello che si augura Luciano Spalletti dopo la vittoria in Champions sul campo del Bodo Glimt. Per tornare a sorridere pienamente anche in Serie A, i bianconeri dovranno superare l'ostacolo Cagliari che si presenta all'Allianz dopo due pareggi consecutivi con Como e Genoa. Reduce dalla convincente vittoria norvegese, la Vecchia Signora crede di poter trovare la continuità di risultati in un match che sulla carta dovrebbe essere alla portata di Yildiz e compagni. I bianconeri non perdono in casa contro i rossoblù dal 2009 con Allegri sulla panchina della squadra sarda, e ora sperano di affidarsi anche a questa statistica per rilanciarsi in classifica. Gli ospiti cercano la svolta allo stesso modo, visti i due mesi privi di successi in campionato.

Juventus-Cagliari, dove vederla in streaming e tv

Juventus-Cagliari, gara valida per la tredicesima giornata della Serie A, è in programma alle ore 18 all'Allianz Stadium di Torino e sarà visibile in esclusiva su Dazn e Sky Dazn (214). Sarà possibile vedere l'incontro sull'app o seguendo la diretta testuale sul sito di Tuttosport.

Juventus-Cagliari, le probabili formazioni

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio, Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti. A disposizione: Perin, Scaglia, Gatti, Cabal, Rouhi, Miretti, Joao Mario, McKennie, Adzic, Zhegrova, David, Openda. Indisponibili: Milik, Bremer, Pinsoglio, Rugani. Squalificati: -. Diffidati: Koopmeiners.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile, Obert, Luperto, Zappa; Folorunsho, Adopo, Prati, Deiola, Palestra; Borrelli, Esposito. All. Pisacane. A disposizione: Radunovic, Ciocci, Di Pardo, Idrissi, Pintus, Juan Rodriguez, Liteta, Mazzzitelli, Cavuoti, Felici, Gaetano, Kilicsoy, Luvumbo, Pavoletti. Indisponibili: Belotti, Mina, Zé Pedro. Squalificati: -. Diffidati: -.

ARBITRO: Crezzini di Siena. ASSISTENTI: Berti-Cecconi. IV UOMO: Ayroldi. VAR: Di Bello. AVAR: Dionisi.

 

 

 

