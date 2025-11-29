Tuttosport.com
Juve, restyling... storico. Nuovo look per la "Galleria dei capitani": come poterla visitare

I tifosi potranno sfiorare la leggenda del glorioso passato bianconero
3 min
juvegalleria dei capitaniStadium
Juve, restyling... storico. Nuovo look per la "Galleria dei capitani": come poterla visitare© Juventus.com
"C'è un filo invisibile che lega ogni trionfo, ogni maglia sudata, ogni esultanza: è il filo della leadership, della passione e dell'appartenenza che i grandi capitani bianconeri hanno saputo tessere". Così, in un comunicato pubblicato sui propri canali, la Juventus ha annunciato il restyling della "Galleria dei capitani", un percorso in cui viene raccontato, visivamente e narrativamente, ciò che i capisaldi della storia bianconera hanno compiuto. Un tributo per ciò che è stato fatto all'interno della storia del club e in cui sono presenti tutti i capitani del club: da quelli più recenti come Bonucci, Chiellini, Buffon, Del Piero e Conte fino a quelli più remoti come Boniperti, Emoli e Sivori. Sarà possibile assistere alla galleria dedicata ai leader storici della Juve all'interno del 'Museum & Stadium Tour'.

Juve, restyling per la "Galleria dei capitani"

Così il club racconta questa grande novità: "Il ruolo del Capitano riflette il suo peso non solo come leadership tecnica in campo, ma anche come promotore e simbolo al di fuori del rettangolo verde. Vestire quella fascia significa essere guida con l'esempio, denotando uno spessore umano che è ispirazione e riferimento. È proprio in questo spirito che la nuova "Galleria dei Capitani" è stata concepita. Questo spazio rinnovato, posizionato strategicamente e attraversato dai giocatori prima dell’ingresso in campo, diventa il posto in cui raccogliere massima concentrazione e silenzio, dove l'eredità si fonde con l'ambizione. Chi lo attraversa lo fa sfiorando la leggenda di tutto ciò che è stato, percependo il peso e la gloria di indossare la maglia della Juventus".

E ancora: "Ogni volto, ogni gesto, ogni valore incarnato da questi giganti del calcio ora rivive in un design innovativo, concepito per innescare la giusta carica emotiva e l'ispirazione necessaria. Per portare tifosi e appassionati nel cuore di quanto accade nel mondo Juventus, questo luogo magico si apre al grande pubblico: la "Galleria dei Capitani" sarà infatti parte integrante e imperdibile del Museum & Stadium Tour. I tifosi di tutto il mondo avranno l'opportunità unica di camminare esattamente nello stesso spazio dei loro idoli, ripercorrendo la storia dei nostri grandi capitani e percependo la stessa carica emotiva e il senso di responsabilità che ispira i giocatori. Questo è il tributo definitivo alla loro eredità, un luogo dove il concetto di juventinità raggiunge la sua massima espressione".

