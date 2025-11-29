Juve, restyling... storico. Nuovo look per la "Galleria dei capitani": come poterla visitare

"C'è un filo invisibile che lega ogni trionfo, ogni maglia sudata, ogni esultanza: è il filo della leadership, della passione e dell'appartenenza che i grandi capitani bianconeri hanno saputo tessere". Così, in un comunicato pubblicato sui propri canali, la Juventus ha annunciato il restyling della "Galleria dei capitani" , un percorso in cui viene raccontato, visivamente e narrativamente, ciò che i capisaldi della storia bianconera hanno compiuto. Un tributo per ciò che è stato fatto all'interno della storia del club e in cui sono presenti tutti i capitani del club: da quelli più recenti come Bonucci, Chiellini, Buffon, Del Piero e Conte fino a quelli più remoti come Boniperti, Emoli e Sivori. Sarà possibile assistere alla galleria dedicata ai leader storici della Juve all'interno del 'Museum & Stadium Tour'.

Juve, restyling per la "Galleria dei capitani"

Così il club racconta questa grande novità: "Il ruolo del Capitano riflette il suo peso non solo come leadership tecnica in campo, ma anche come promotore e simbolo al di fuori del rettangolo verde. Vestire quella fascia significa essere guida con l'esempio, denotando uno spessore umano che è ispirazione e riferimento. È proprio in questo spirito che la nuova "Galleria dei Capitani" è stata concepita. Questo spazio rinnovato, posizionato strategicamente e attraversato dai giocatori prima dell’ingresso in campo, diventa il posto in cui raccogliere massima concentrazione e silenzio, dove l'eredità si fonde con l'ambizione. Chi lo attraversa lo fa sfiorando la leggenda di tutto ciò che è stato, percependo il peso e la gloria di indossare la maglia della Juventus".

E ancora: "Ogni volto, ogni gesto, ogni valore incarnato da questi giganti del calcio ora rivive in un design innovativo, concepito per innescare la giusta carica emotiva e l'ispirazione necessaria. Per portare tifosi e appassionati nel cuore di quanto accade nel mondo Juventus, questo luogo magico si apre al grande pubblico: la "Galleria dei Capitani" sarà infatti parte integrante e imperdibile del Museum & Stadium Tour. I tifosi di tutto il mondo avranno l'opportunità unica di camminare esattamente nello stesso spazio dei loro idoli, ripercorrendo la storia dei nostri grandi capitani e percependo la stessa carica emotiva e il senso di responsabilità che ispira i giocatori. Questo è il tributo definitivo alla loro eredità, un luogo dove il concetto di juventinità raggiunge la sua massima espressione".

