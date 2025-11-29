Tuttosport.com
Convocati Juve per il Cagliari: la lista di Spalletti, le decisione su Gatti

Questa la lista scelta dal tecnico bianconero per l'impegno contro i rossoblù di Pisacane
2 min
Convocati Juve per il Cagliari: la lista di Spalletti, le decisione su Gatti© Juventus FC via Getty Images
TORINO - Torna in campo la Juventus dopo la vittoria in Champions League contro il Bodo Glimt in Norvegia. I bianconeri scenderanno in campo oggi, sabato 29 novembre, alle ore 18:00 per affrontare all'Allianz Stadium il Cagliari nel match valido per la tredicesima giornata di Serie A. Spalletti pensa alla formazione da schierare contro i rossoblù di Pisacane e intanto dirama le convocazioni per l'importante appuntamento nel quale vorrebbe tornare a fare tre punti in campionato. A preoccupare alla vigilia le condizioni di Gatti e quelle di Vlahovic. Di seguito la lista dei calciatori a disposizione per il match casalingo.

I convocati di Spalletti

I convocati: Perin, Gatti, Locatelli, Kelly, Conceicao, Koopmeiners, Vlahovic, Yildiz, Zhegrova, Kalulu, Di Gregorio, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Miretti, McKennie, Joao Mario, Cambiaso, David, Cabal, Scaglia, Pedro Felipe. Nonostante alcune apprensioni, sia il difensore azzurro che l'attaccante serbo saranno a disposizione di Spalletti per la sfida contro il Cagliari. Confermata la stessa lista dei convocati avuta a disposizione nell'ultimo impegno di campionato contro la Fiorentina, fatta eccezione per Rouhi.

 

 

 

 

