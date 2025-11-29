Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Vlahovic ko, infortunio in Juve-Cagliari: il gesto di dolore e le lacrime

Il centravanti bianconero costretto ad alzare bandiera bianca prima della mezz'ora: cos'è successo
3 min
vlahovicJuventus-CagliariInfortunio
Vlahovic ko, infortunio in Juve-Cagliari: il gesto di dolore e le lacrime © Redazione
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Brutte notizie per la Juventus durante la sfida contro il Cagliari. Dusan Vlahovic, schierato da titolare dopo la panchina di Bodo, si è fermato improvvisamente dopo uno scatto e una conclusione verso la porta. Il gesto di dolore, immediato e evidente, ha subito fatto intuire la gravità del problema. L’attaccante serbo si è toccato l'adduttore della gamba sinistra, visibilmente contrariato, fino a lasciarsi andare a qualche lacrima mentre si avvicinava alla panchina. Una scena che ha gelato lo Stadium e complicato i piani della Juventus. La reazione del giocatore e la decisione istantanea di chiedere il cambio hanno alimentato la preoccupazione.

Cosa è successo e il dialogo con Spalletti

L’episodio si è verificato alla mezz'ora del primo tempo: Vlahovic ha provato una progressione delle sue, liberandosi per calciare verso la porta. Subito dopo l’impatto con il pallone, però, si è fermato, portando la mano all'adduttore della gamba sinistra. Il dolore è parso immediato e intenso, tanto da richiedere l’intervento dei medici. Il serbo ha chiesto subito il cambio con un cenno chiaro all'indirizzo della panchina.

Poi, quando si è avvicinato a Spalletti dopo il cambio con David, è arrivato anche un breve dialogo tra i due. Il tecnico gli ha chiesto: "Cosa ti sei fatto?", mentre il giocatore, visibilmente scosso, ha risposto "Mister, mi sono fatto molto male". Un’ammissione che ha aumentato la preoccupazione generale. L’uscita del serbo lascia ora spazio ai timori per un possibile stop prolungato.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Juve, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS