Vlahovic ko, infortunio in Juve-Cagliari: il gesto di dolore e le lacrime

Brutte notizie per la Juventus durante la sfida contro il Cagliari . Dusan Vlahovic , schierato da titolare dopo la panchina di Bodo, si è fermato improvvisamente dopo uno scatto e una conclusione verso la porta. Il gesto di dolore, immediato e evidente, ha subito fatto intuire la gravità del problema. L’attaccante serbo si è toccato l'adduttore della gamba sinistra, visibilmente contrariato, fino a lasciarsi andare a qualche lacrima mentre si avvicinava alla panchina. Una scena che ha gelato lo Stadium e complicato i piani della Juventus. La reazione del giocatore e la decisione istantanea di chiedere il cambio hanno alimentato la preoccupazione.

Cosa è successo e il dialogo con Spalletti

L’episodio si è verificato alla mezz'ora del primo tempo: Vlahovic ha provato una progressione delle sue, liberandosi per calciare verso la porta. Subito dopo l’impatto con il pallone, però, si è fermato, portando la mano all'adduttore della gamba sinistra. Il dolore è parso immediato e intenso, tanto da richiedere l’intervento dei medici. Il serbo ha chiesto subito il cambio con un cenno chiaro all'indirizzo della panchina.

Poi, quando si è avvicinato a Spalletti dopo il cambio con David, è arrivato anche un breve dialogo tra i due. Il tecnico gli ha chiesto: "Cosa ti sei fatto?", mentre il giocatore, visibilmente scosso, ha risposto "Mister, mi sono fatto molto male". Un’ammissione che ha aumentato la preoccupazione generale. L’uscita del serbo lascia ora spazio ai timori per un possibile stop prolungato.

