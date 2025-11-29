Spalletti: "Juve timida, Yildiz fa suonare le campane. Io a Napoli facile". Vlahovic, zero speranze

Spalletti: "Yildiz spacca in due la partita"

Spalletti ha analizzato la partita a Dazn: "Siamo entrati in campo timidi, facevamo cose scolastiche e ci si aspettano cose migliori dai giocatori che abbiamo in squadra. Poi siamo andati sul livello Juve, Yildiz è quello che spacca in due la partita, che poi si è rimessa su binari corretti. La squadra dopo il gol si è rimessa a giocare, ha fatto bene possesso e siamo arrivati diverse volte in area. Non siamo stati cattivi a concretizzare. È vero che il Cagliari è stato bene in campo, però se poi loro dovevano concretizzare quelle due volte che sono arrivati in porta, allora le nostre 14 cosa sono!? Abbiamo vinto con merito. Yildiz è nato per vestire la maglia numero 10 della Juve? Sì, ha la qualità da crearti dal nulla la giocata per vincere la partita. Gli piace andare alcune volte dentro e altre più largo. Nello stretto sa come toccare il pallone, poi come tira in porta".

Ritorno a Napoli e le condizioni di Vlahovic

Il tecnico ha proseguito parlando sul ritorno a Napoli nel prossimo weekend: "Mi immagino la felicità che avrò dentro me stesso, quello che sarà il loro comportamento non lo so, ma per me sarà facile". Sulle condizioni di Vlahovic: "Si è stirato, si è fatto male. Proprio per non sovraccaricarlo è stato fuori a Bodo, lì avevo anche pensato di metterlo sul 2-1. Diverse volte bisognava tirare la pallata sulla punta e lì è il più bravo perché dei tre è quello più fisico. Poi gli altri avevano giocato poco. Non lo abbiamo fatto neanche allenare. Il problema secondo me è che ha tirato lo schiaffo forte alla palla e non l’ha trovata, l’ha quasi ciccata. Se avesse trovato l’impatto che avrebbe voluto non si sarebbe fatto male".