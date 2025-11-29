Conceicao furioso: "Se faccio quel gol partita finita. Vado a casa non felice"

La Juve ha vinto ancora, per la prima volta all'Allianz Stadium con Spalletti in panchina, ed è uscita dal campo con il sorriso. Non tutti contenti, però, perché Conceicao ha mostrato, in parte, la sua scontentezza nelle occasioni sciupate da lui tra primo e secondo tempo: "Vado a casa non felice" ha sottolineato con un filo di amarezza dopo il successo sul Cagliari per 2-1 grazie alla straordinaria doppietta di Yildiz . Il portoghese ha analizzato anche la prova della squadra e la continuità che i bianconeri vogliono, e devono avere, per proseguire su questa strada.

Conceicao e la rabbia Juve

Conceicao ha parlato così a Dazn al termine della sfida: "Abbiamo fatto una partita per vincere con più gol. Anche io ho avuto tante occasioni per farlo. Non abbiamo iniziato bene, poi siamo migliorati e potevamo chiuderla. I primi venti minuti? Dovevamo rischiare di più, ma è difficile contro chi si mette con il 5-3-2. Abbiamo rischiato solo dopo aver preso il gol, ma poi ne potevamo fare diversi. Sappiamo la responsabilità che abbiamo e ora serve continuità". Su Yildiz: "Con lui è facile giocare, quando gioco con calciatori come lui, o altri che abbiamo in squadra, è più semplice e ti trovi meglio".

Infortunio Vlahovic e la risposta a Giaccherini

L'esterno portoghese ha parlato anche del compagno Vlahovic, uscito per infortunio alla mezzora del primo tempo: "Penso abbia avuto un problema all’adduttore, speriamo che non sia niente di grave perché è un giocatore importante per noi". Poi, a chiudere, la considerazione di Giaccherini che ha elogiato Conceicao per le giocate e bacchettandolo sugli errori sotto porta: "Sono arrabbiato per quello, vado a casa non felice. Se faccio quel gol la partita finisce prima. Tanti gol arriveranno, di quello sono sicuro".

