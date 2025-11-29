Yildiz blinda Spalletti: "Mi sento libero, gioco come voglio". E sul record di Del Piero...

Kenan Yildiz continua a incantare. Contro il Cagliari ha messo in scena il suo solito show, firmando una doppietta decisiva e confermandosi ancora una volta trascinatore della Juventus . Due gol, personalità da veterano e l’ennesima prestazione che fa rumore: il talento bianconero non solo ha deciso la partita, ma ha anche riscritto pezzi di storia del club. Ha superato un record di Del Piero , segnando il suo ventesimo gol a 20 anni e 209 giorni, mentre Alex lo ha fatto a 20 anni e 343 giorni. Con i due gol ai sardi, il turco ha raggiunto Pietro Anastasi al settimo posto dei migliori marcatori della Vecchia Signora in Serie A prima di compiere 21 anni: un traguardo che racconta molto della sua precocità e del suo impatto.

Yildiz e il record di Del Piero

"Oggi è stato bello, speriamo che possiamo continuare così" - ha detto Yildiz a Dazn nel post partita, dopo aver vinto anche il premio come migliore in campo. Poi ha aggiunto: "Cosa mi sta trasmettendo Spalletti? Mi fa stare libero e mi fa giocare come voglio. Coro dei tifosi? Sono contento, danno sempre il 100% per noi. Record Del Piero? Non guardo le statistiche, voglio giocare bene".

Perin analizza la Juve

Anche Perin ha parlato a Dazn dopo il successo contro il Cagliari: "Questa vittoria ha un significato importante, la seconda di fila. Ma c’è da lavorare, non dobbiamo sempre prima aspettare che arrivi lo schiaffo. Dobbiamo entrare subito in campo con l’anima che abbiamo. Calendario pieno? Tutti i mesi sono difficili, non ci sono più squadre materasso, ma dipende tutto da noi. E lo abbiamo dimostrato con il Borussia e con l’Inter. Sono contento perché c’è da lavorare e siamo i primi a farlo. Noi più grandi prendiamo energia dai ragazzi come Yildiz. È ovvio che non si può essere pronti sin da subito, ma con l’esperienza che stiamo acquisendo si può fare bene".