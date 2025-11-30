Pagelle Juve: Kostic horror, anima Yildiz. David arruffone, Locatelli verticale

La Juventus esce vittoriosa dal confronto interno contro il Cagliari, trascinata dalle giocate talentuose e dai gol realizzati dal suo gioiello più prezioso: Kenan Yildiz. Il numero 10 è stato senza ombra di dubbio il migliore in campo, autore di una doppietta che ha permesso alla squadra di Spalletti di fare bottino pieno e continuare ad insidiare le antagoniste nella parte alta della classifica. Ma quella del turco non è stata l'unica prestazione degna di nota, perchè c'è da sottolineare anche la prova del gruppo difesa, che ha retto molto bene gli attacchi avversari. Di seguito i voti e i giudizi dei bianconeri.