Pagelle Juve: Kostic horror, anima Yildiz. David arruffone, Locatelli verticale

Voti e giudizi dei bianconeri impegnati contro il Cagliari: Koopmeiners verve, McKennie genio timido
Cristiano Corbo
2 min
La Juventus esce vittoriosa dal confronto interno contro il Cagliari, trascinata dalle giocate talentuose e dai gol realizzati dal suo gioiello più prezioso: Kenan Yildiz. Il numero 10 è stato senza ombra di dubbio il migliore in campo, autore di una doppietta che ha permesso alla squadra di Spalletti di fare bottino pieno e continuare ad insidiare le antagoniste nella parte alta della classifica. Ma quella del turco non è stata l'unica prestazione degna di nota, perchè c'è da sottolineare anche la prova del gruppo difesa, che ha retto molto bene gli attacchi avversari. Di seguito i voti e i giudizi dei bianconeri. 

Perin 6,5

Un solo intervento, però efficace. Il Cagliari va contenuto ai lati, è la prima indicazione che dà ai suoi.

Kelly 6 

Sensazione: piazzato al centro, le preoccupazioni si moltiplicano. Prova ad affrontarle una alla volta.

Kalulu 7

L'assist, tanto per iniziare. Ma pure parecchie cose buone, di personalità, di intelligenza in risposta ai timori. 

Koopmeiners 6,5

Sarà che quei metri in più gli danno verve e battiti. Sarà che sta migliorando, e di partita in partita.

Mckennie 6,5

La media chilometri resta sensazionale, e spiega tutti i motivi per cui Spalletti non rinuncia mai all'americano. Preziosissimo nel suo recupero. E pure nel suo (più timido) genio.

Thuram 6,5

Oh, finalmente palla al piede e testa alta. E finalmente una continuità di rendimento che non si vedeva da un po'. Ritrovarlo così sarebbe fondamentale, per la Juve.

Locatelli 6,5

L'unico a pensare in verticale, ma solo quando se la sente, non appena vede l'angolo. Non capita sempre, di sicuro non capita quanto vorrebbe l'allenatore. Mezzo voto in più per la corsa finale: necessaria.

Miretti 6 

Lucio gli chiede luce. Però va a intermittenza.

Kostic 4

Primo tempo horror, e l'errore che vale il vantaggio del Cagliari sembrava un'immagine persino profetica. Schiacciato da Palestra. E fuori all'intervallo.

Cambiaso 6,5

Dentro per aumentare i giri della manovra, ci riesce in parte.

Conceicao 6,5

Tocchi, tocchetti, idee, guizzi: tutto meraviglioso, tutto incredibile, tutto persino giusto. Poi però c'è il momento di concludere, e che fatica. Cabal (40 st) ng.

Yildiz 7,5

Sulle spalle, l'intera squadra e buona parte del momento. Come a Bodo. E più di Bodo, perché stavolta l'anima Juve è fatta dei suoi gol: non proprio un dettaglio. Openda (40' st) ng.

Vlahovic 5,5

Sembrava una partita complicata, poi è diventata drammatica. L'infortunio rischia di essere lungo.

David 5 

Ci prova, pulisce palloni, ma non punge praticamente mai. Anzi, è anche arruffone, come se pesasse male tutte le giocate che passano da lui.

Spalletti 6,5

Trova la sua Juve: più corale, più efficace, a tratti pure più furba. Ma trova pure gli stessi difetti di sempre, soprattutto nella gestione. E nel coraggio. Tre punti sudati più del necessario.

